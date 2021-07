Luzerner Polizei nimmt mehrere Cars wegen Mängeln aus dem Verkehr

Luzern Polizei nimmt mehrere Cars wegen Mängeln aus dem Verkehr Die Luzerner Polizei hat Car- und Schwerverkehrskontrollen durchgeführt und dabei drei Cars die Weiterfahrt verweigert. Darüber hinaus erfolgten mehrere Anzeigen wegen Widerhandlungen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung. 19.07.2021, 13.59 Uhr

Bei der Kontrolle fanden sich durchgerostete Aufhängungen. Bild: Luzerner Polizei

Am Freitag zwischen 16 und 21:30 Uhr hat die Luzerner Polizei in Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern und der eidgenössischen Zollverwaltung eine koordinierte Car- und Schwerverkehrskontrolle durchgeführt, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Insgesamt haben die Mitarbeiter 17 Fahrzeuge, davon 10 Reisecars, kontrolliert.