Luzern Polizeieinsatz am Schlossberg – mit gezückter Pistole Offenbar kam es am Sonntagnachmittag zu Verhaftungen mitten auf dem Luzerner Schlossberg. Gemäss Augenzeuge sei «nicht lange gefackelt» worden, bevor die Polizei die Pistole hervorzog. 10.04.2022, 16.00 Uhr

Am Schlossberg in Luzern gab es am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr einen grösseren Polizeieinsatz. Wie ein Augenzeuge aus einem Fenster beobachtete, seien dabei drei Personen verhaftet worden. Verifiziert kann diese Aussage noch nicht werden, denn die Polizei wollte auf Anfrage keine Angaben dazu machen. Sie bestätigt aber, dass ein Einsatz stattgefunden hat.

Gemäss Augenzeuge habe die Polizei «nicht lange gefackelt» und rasch die Waffe gezogen. Videoaufnahmen zeigen, wie neben zwei offenbar schwach kollidierten Autos eine Person von der Polizei auf die Knie gedrückt wurde, eine andere in die Bauchlage. Ein Polizist hielt mit einer Pistole die Person am Steuer in Schach. Weitere Aufnahmen zeigen mindestens eine Verhaftung.

Der Unfall hatte Auswirkungen auf die Verkehrslage und führte zu Staus und Verspätungen im öffentlichen Verkehr.

