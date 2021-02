Luzern Privatklinik St.Anna investiert über 100 Millionen Franken in Erweiterung und Neubau Das St.Anna in Luzern wird ab März während rund sieben Monaten umfassend erneuert. Unter anderem werden die ältesten Gebäudeteile durch einen Neubau ersetzt. Auf einen Helikopter-Landeplatz verzichtet die Klinik. Hugo Bischof 02.02.2021, 08.30 Uhr

Die Hirslanden Klinik St.Anna plant seit längerem, ihren Standort in Luzern zu erneuern. Jetzt ist es so weit: Im März beginnen die Bauarbeiten am Erweiterungsbau Trakt G. Das teilte die Klinik am Dienstag mit. Der Erweiterungsbau wird auf dem Gebiet des heutigen Innenhofs zwischen Parkhaus und Klinik errichtet. Er wird nördlich an das bestehende Hauptgebäude anschliessen.