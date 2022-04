Luzerner Drogenring gesprengt: Ermittler finden Waffen und Geld

Luzern Professioneller Drogenring gesprengt: Ermittler finden Kokain, Heroin, Waffen und 100’000 Franken In Luzern wurde ein Drogenring ermittelt. Insgesamt neun Personen wurden festgenommen. Dabei handelt es sich um Männer aus der Schweiz und Albanien. 28.04.2022, 10.30 Uhr

Die sichergestellte Waffe sowie das vor Ort gefundene Geld. Bild: Luzerner Polizei

Ermittler haben in Luzern einen professionellen Drogenring ermittelt und zerschlagen. Dabei wurden 531 Gramm Kokain, 128 Gramm Heroin, 48 Gramm Marihuana, Streckmittel, Waffen und mutmassliches Drogengeld in der Höhe von rund 100’000 Franken sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Insgesamt wurden neun Personen festgenommen. Den sieben Männern und zwei Frauen wird vorgeworfen, in der Zentralschweiz einen organisierten Drogenhandel betrieben haben. So sollen die Drogendealer von April bis Dezember 2020 mit 10 kg Kokain und 600 Gramm Heroin gehandelt haben. Die Drogen wurden aus Albanien importiert und in der Zentralschweiz verkauft.

Die Drogendealer sollen von April 2020 bis Dezember 2020 mit 10 kg Kokain gehandelt haben. Bild: Luzerner Polizei

So stammen die drei Hauptbeschuldigten und ein Kurier denn auch aus der Schweiz und Albanien. Die Verantwortlichen wurden im Dezember 2020 und im März 2021 von der Luzerner Polizei festgenommen. Sie befinden sich im vorzeitigen Strafvollzug. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Ermittelt und zerschlagen wurde der Drogenring in einer koordinierten Aktion mit der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft. Es wurden insgesamt 13 Hausdurchsuchungen durchgeführt. (lga)

Das mutmassliche Drogengeld. Bild: Luzerner Polizei