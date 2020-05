Luzern regelt Kita-Ausfallentschädigung: Bei getürkten Gesuchen drohen den Krippen hohe Bussen Luzerner Eltern haben es nun schwarz auf weiss: Kitas müssen Beiträge zurückerstatten, wenn die Kinder wegen Corona zuhause betreut wurden. Evelyne Fischer 15.05.2020, 18.09 Uhr

Eltern, die ihre Kinder aufgrund des Coronavirus selber hüten und nicht in die Obhut von Luzerner Kinderkrippen oder Tageseltern geben, schulden keine Betreuungsbeiträge. Schwarz auf weiss ist dies nun in der Verordnung über die Ausfallentschädigung für Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung festgehalten, die im aktuellen Kantonsblatt veröffentlicht wurde. Die Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. April in Kraft. Die Ausfallentschädigung deckt entgangene Elternbeiträge im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni.