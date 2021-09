Alpstaeg übernimmt Restaurant Schützenhaus auf der Allmend

Luzern Restaurant Schützenhaus auf der Allmend wird wiedereröffnet: «Hier kann man auch mal einen Pascal Schürpf treffen» Der FC Luzern erhält seine alte Heimat zurück. Neuer Pächter der Wirtschaft zum Schützenhaus in Luzern ist FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 15.09.2021, 18.43 Uhr

FCL-Präsident Stefan Wolf (links) und FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg prosten sich in der Wirtschaft zum Schützenhaus zu. Noch ist das Restaurant geschlossen, es soll aber bald wiedereröffnet werden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Nach eineinhalb Jahren Unterbruch wird die Wirtschaft zum Schützenhaus auf der Allmend wieder ihre Türen öffnen. Die Schützengesellschaft der Stadt Luzern als Besitzerin hat das Restaurant langfristig an die neu gegründete Stadion Luzern Gastro AG verpachtet. Deren Eigentümer ist der FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg.

Im Pachtvertrag ist vorgesehen, dass der FC Luzern und alle mit ihm direkt verbundenen Organisationen Vorzugspartner des Schützenhauses werden. «Davon wird die zehn Jahre alte Swisspor-Arena nebenan direkt profitieren», teilte die FCL Innerschweiz AG am Mittwoch mit. «Vor allem aber wird damit ein Wunsch der Fans und der vielen Supporterinnen und Supporter des FCL erfüllt, die seit Jahren für ihren Herzensklub auf ein Zuhause und eine Heimat direkt beim Stadion gehofft haben.»

Das Schützenhaus solle wieder «zum Restaurant und zur Beiz für alle werden», sagte Bernhard Alpstaeg am Mittwoch bei einer Orientierung vor Ort.

«Es wird damit wieder wärmer auf der Allmend und um das Stadion herum.»

Alpstaeg zeigte sich überzeugt, dass die Wirtschaft bald wieder richtig anziehen werde: «Es werden wieder Messen auf der Allmend stattfinden. Es wird wieder Ausflügler geben. Der Circus Knie kommt zurück. Wo ist dann das richtige, passende Restaurant? Richtig. Im Schützenhaus. Beim FCL.»

Auch FCL-Präsident Stefan Wolf freut sich:

«Das ist ein weiterer grosser Tag für uns im FC Luzern und für alle Fans und uns nahestehenden Organisationen. Das Schützenhaus wird wieder blau-weiss.»

Das Restaurant solle zum Treffpunkt vor und nach den Matches werden, betont Wolf. Er erwähnte einen weiteren Vorteil: «Wir können unserer 1. Mannschaft und dem Nachwuchs sportlergerechte Mahlzeiten anbieten. Die Spieler der 1. Mannschaft und alle anderen FCL-Teams werden sich hier in der Mittagspause verpflegen können.»

Das hat für FCL-Fans einen weiteren interessanten Nebeneffekt. «Sie können so im Schützenhaus unter der Woche auch mal auf einen Pascal Schürpf oder einen anderen Spieler treffen und ungezwungen mit ihnen reden oder um ein Autogramm bitten.»

Weiter im Verwaltungsrat der Stadion Gastro AG sind Bernhard Alpstaegs Tochter Giulia Alpstaeg und FCL-Verwaltungsrat Bruno Affentranger. Operativ wird das Unternehmen durch Richard Furrer, den CFO des FC Luzern geleitet. Ebenfalls in der Geschäftsleitung involviert ist der FCL-Medienchef Markus Krienbühl.

Stefan Wolf, FCL-Präsident, links und Bernhard Alpstaeg, CEO und VR-Präsident von Swisspor, auf der Terrasse des Schützenhauses. Hinten das FCL-Stadion. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Vorgesehene Eröffnung im Frühling 2022

«Mit seinen mehreren Sälen und Serviceräumen und seinen insgesamt rund 500 Sitzplätzen ist das Schützenhaus als Restaurant und als multifunktionaler Treffpunkt prädestiniert», betont Stefan Wolf. Um es wieder betriebstauglich zu machen, werden sämtliche Einrichtungen in den kommenden Monaten durch die Pächterin in Eigenregie renoviert. Unter anderem muss die Küche erneuert werden. Zudem sind auch die Toilettenanlagen in einem schlechten Zustand. Alpstaeg rechnet für die Sanierung mit Kosten von mindestens 1,5 Millionen Franken. Er hofft, das Schützenhaus Ende des ersten Quartals 2022 wiedereröffnen zu können.

Gastrochefin oder Gastrochef wird gesucht

Noch nicht besetzt ist die Position der Gastrochefin oder des Gastrochefs. «Wir lancieren in diesen Tagen die Suche nach dem geeigneten Kopf für das Schützenhaus, sagte Bruno Affentranger. «Er wird die Chance haben, den neuen Treffpunkt, die Beiz und das Ausflugsziel zu prägen und die Wünsche der Besucherinnen und Besucher in das neue Angebot zu integrieren.» Bernhard Alpstaeg hat auch schon Vorstellungen vom Gastrokonzept:

«Es soll kein Gourmettempel sein, eher urchig, ein Ort, an dem sich die Leute wohlfühlen.»

Zufrieden mit der jetzigen Lösung ist auch die Schützengesellschaft der Stadt Luzern. Deren Präsident Renato Steffen sagte auf Anfrage: «Wir Schützen freuen uns sehr, dass endlich wieder Leben in das Schützenhaus kommt.» Mit der Stadion Luzern Gastro AG habe man die richtige Partnerin für eine langfristige Zusammenarbeit gefunden: «Bernhard Alpstaeg steht für den FC Luzern – damit ist die richtige Nähe garantiert. Wir sind überzeugt, dass damit die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass unsere Wirtschaft zum Schützenhaus wieder an die vergangenen erfolgreichen Zeiten wird anknüpfen können.»

Die Stadtschützen sind Eigentümer der Wirtschaft zum Schützenhaus und vermieten sie jeweils an einen Pächter, zuletzt an die Schützenhaus Allmend GmbH. Diese ging nach Auskunft der Stadtschützen im Mai 2020 Konkurs. «Der Hauptgrund dafür war die Covid-Situation», sagt Stadtschützen-Präsident Renato Steffen. «Das Schützenhaus ist an diesem Standort zwingend auf Grossveranstaltungen wie FCL-Matches, Messeveranstaltungen und Zirkusse angewiesen. Weil diese wegen der Pandemie nicht mehr stattfinden konnten, fehlte der entsprechende Umsatz.» Ab 1980 hatte die Mövenpick Gastronomie das Schützenhaus für längere Zeit erfolgreich geführt. 2002 übernahm als Pächter die Gamag Management AG, die 2015 von der Remimag Gastronomie AG übernommen wurde.

Das Restaurant Schützenhaus auf der Allmend im Jahr 2020.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Mai 2020)