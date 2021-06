Rolf Bossart wird neuer Luzerner Kantonsratspräsident

Luzern Rolf Bossart wird neuer Kantonsratspräsident – seine Ecken und Kanten will er auch in dieser Funktion zeigen Rolf Bossart wird als erster Schenkoner Kantonsratspräsident. Der 58-jährige SVP-Politiker erreicht damit das Ziel, das er sich zu Beginn seiner politischen Tätigkeit gesteckt hat. Lukas Nussbaumer 21.06.2021, 05.00 Uhr

Am Dienstagvormittag passiert in der Stadthalle Sursee Historisches: Zum ersten Mal wird an diesem Ort der höchste Luzerner gewählt – und zum ersten Mal wird dieses Amt von einem Politiker aus Schenkon wahrgenommen. Die Wahl wird auf den 58-jährigen Rolf Bossart fallen. Der SVP-Mann ist Unternehmer, seit 2004 mit einem Unterbruch von 2012 bis 2016 Gemeinderat und wurde 2011 in den Kantonsrat gewählt. Bossart erreicht damit das Ziel, das er sich zu Beginn seiner politischen Tätigkeit gesteckt hat: höchster Luzerner zu werden.

Der künftige Kantonsratspräsident Rolf Bossart im Rosengarten des «Kollerhuus» oberhalb von Schenkon. Bild: Boris Bürgisser (15. Juni 2021)

Von einer Krönung seiner Politkarriere will Bossart aber nicht reden. Es handle sich um einen Vertrauensbeweis, und er habe grossen Respekt vor diesem Ehrenamt. Von einer Krönung kann auch deshalb keine Rede sein, weil Bossart nach dem Präsidialjahr nicht etwa abtritt, sondern bei den Wahlen 2023 wieder kandidiert. «Ich will unsere Jungpolitiker unterstützen und mein Wissen weitergeben», sagt der begeisterte Taucher, der «immer ein Ziel vor Augen» hat. Und es meist erreicht, auch wenn es wie beim Kantonsratspräsidium dauern kann: Bossart trat parteiintern schon vor vier Jahren gegen Vroni Thalmann an, im letzten Jahr hat er sich nun durchgesetzt.

Verstellen will sich der zugängliche und über die Parteigrenzen hinaus geschätzte Schenkoner als Ratspräsident nicht. Sein Motto lautet nämlich, authentisch zu sein, also sich selber zu bleiben. Eine Eigenschaft, die Ratskolleginnen und -kollegen aus den anderen Fraktionen an ihm schätzen (siehe Kasten).

«Fair», «offen», «authentisch»: Das sagen politische Gegner über Rolf Bossart Wer mit Vertretern anderer Parteien über den designierten Kantonsratspräsidenten von der SVP spricht, wird auf drei Eigenschaften besonders oft hingewiesen: seine Erfahrung, Offenheit und Fairness. Alle Fraktionschefs der politischen Gegner trauen dem aktuellen Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben und früheren Präsidenten der Verkehrs- und Baukommission sowie der Bildungskommission das Amt des Kantonsratspräsidenten uneingeschränkt zu. CVP: Fraktionschef Adrian Nussbaum erlebt Rolf Bossart im Kantonsrat «als unabhängigen und offenen Politiker, der auch mal gegen die eigene Fraktion stimmt». In der Geschäftsleitung des Kantonsrats verhalte sich der erfahrene Parlamentarier «lösungsorientiert und fair».

FDP: Rolf Bossart sei eine «Persönlichkeit mit viel Leidenschaft und grosser Sensibilität», sagt Fraktionschef Georg Dubach. Ausserdem sei er «geradlinig und gegenüber anderen Parteien und Meinungen offen». Als Brückenbauer werde er den Kanton Luzern und seine Partei gut vertreten.

SP: Dank seinem Rucksack an Erfahrungen sei Bossart «bestens gerüstet» für das Präsidium des Kantonsrats, findet Fraktionschef Marcel Budmiger. Bossart akzeptiere unterschiedliche Meinungen und suche das Verbindende. «Ich schätze seine direkte Art. Obwohl er eine klare Haltung hat, begegnet er Andersdenkenden mit Respekt und hört ihnen zu.»

Grüne: Obwohl sich Rolf Bossart selten zu Wort melde und wenig Vorstösse einreiche (seit 2015 deren sieben), sei sein Einfluss nicht zu unterschätzen, sagt Co-Fraktionschefin Rahel Estermann. Er sei gut vernetzt und verfüge als ehemaliger Präsident von zwei Kommissionen über viel Erfahrung. Der Unternehmer sei jedoch «manchmal etwas sehr auf Effizienz bedacht statt auf das Austragen von Debatten». Sie erwarte von ihm als höchster Luzerner, dass er die Debattenkultur wertschätze und sich nicht nur auf das Abarbeiten möglichst vieler Geschäfte konzentriere. Sie traue ihm aber zu, dass er ein Präsident für alle sei und sein Parteimäntelchen ablegen könne. «Mit seiner offenen Art wird er schnell mit der Bevölkerung in Kontakt kommen», glaubt Estermann.

GLP: Fraktionschefin Claudia Huser erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Rolf Bossart im Jahr 2016. Er habe ihr in der Mittagspause zu einem Votum gratuliert, was für sie neu gewesen sei. Bossart höre zu, bilde sich seine eigene Meinung und passe somit sehr gut ins Amt des Kantonsratspräsidenten. «Ich schätze an ihm, dass er sich selber ist und bleibt». Bossart könne «seine Emotionen nicht so gut verstecken, was ihn sehr menschlich und authentisch macht». (nus)

«Laisser faire gibt es bei mir nicht»

Authentisch zu sein, heisst für den Bauvorsteher von Schenkon auch, seinen «schon immer praktizierten situativen Führungsstil» weiter zu pflegen. Er werde als Ratspräsident mit klar verständlichen Ansagen fair sein.

«Laisser faire gibt es bei mir nicht. Regeln sind da, um sie einzuhalten.»

Namen von früheren Ratspräsidenten, die ihn beeindruckt haben, nennt Bossart keine. Dafür Eigenschaften seiner Vorgänger, die es ihm angetan haben: Humor, Fingerspitzengefühl, Schlagfertigkeit, gutes Zeitmanagement.

SVP-Politiker Rolf Bossart Bild: Boris Bürgisser

Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Ylfete Fanaj, die wegen der Pandemie fast keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen konnte, dürfte Bossart wieder unter die Leute kommen. Etwas, worauf er sich sehr freut. Er will in seiner Amtszeit denn auch «möglichst viele Gemeinden besuchen». Von der Belastung her, versichert der Vielbeschäftigte, sei der Mehraufwand als Ratspräsident zu bewältigen. In seinem Job als Geschäftsführer des Detaillistenverbands sei er «sehr flexibel», und der Aufwand als Besitzer einer Tauchschule sei genauso wie jener in seiner Beratungsfirma «gut reduzierbar». Bossart, das wird im Gespräch schnell klar, übt seine politische Arbeit mit Herzblut aus. Dass er dabei aneckt und Kritik einstecken muss, gehöre dazu.

«Kritiker gibt es immer. Ich probiere das herauszunehmen, was mich weiterbringt.»

Testen und Impfen ja – aber freiwillig

Bossart kann aber nicht nur Kritik einstecken, er bringt sie auch an. So hat er die Coronamassnahmen von Bund und Kanton als Geschäftsführer des Detaillistenverbands wiederholt pointiert kritisiert. Gestört haben ihn weniger die Massnahmen an sich, sondern das Vorgehen.

«Es wurden Vernehmlassungen durchgeführt, obwohl schon alles entschieden war.»

«Und es wurden ganze Branchen wie die Gastronomie nicht mit ins Boot geholt», enerviert er sich. Die Coronapolitik sei «von einigen wenigen Verwaltungsleuten in Bern entschieden worden».

Das passt einem wie Bossart, der nicht zu den Abnickern gehört und auch einmal anders stimmt als seine Fraktion, nicht. Auch ein Test- oder gar Impfzwang wäre ihm als «bürgernah denkender Unternehmer», wie er sich selber bezeichnet, ein Graus. «Das muss jede und jeder für sich entscheiden.» Er selber hat sich impfen lassen – und freut sich auf eine «baldige Rückkehr in den Kantonsratssaal ohne Einschränkungen». Auch wenn dafür Hunderttausende von Franken in eine neue Lüftungsanlage investiert werden müssten? «Auf keinen Fall. Obwohl etwas bessere Luft im Ratssaal manchmal schon gut wäre», sagt der höchste Luzerner in spe lachend.