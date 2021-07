Luzern: Autofahrer seit 20 Jahren ohne Führerausweis unterwegs

Stadt Luzern Seit 20 Jahren ohne Führerausweis unterwegs – alkoholisierter Autofahrer angehalten Bei einer Kontrolle hat die Patrouille der Luzerner Polizei einen Autofahrer erwischt, der ohne Führerausweis und mit 0,54 Promille unterwegs gewesen ist. 02.07.2021, 11.55 Uhr

Am Donnerstag um 14 Uhr kontrollierte die Patrouille der Luzerner Polizei in der Stadt Luzern das Auto eines 60-Jährigen. Dabei habe sie festgestellt, dass der Fahrer ohne Führerausweis unterwegs gewesen sei, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Laut seiner eigenen Aussage sei er seit 20 Jahren ohne Führerausweis unterwegs.