Fachkräftemangel: Luzerner Gewerbe fordert finanzielles Umdenken

Luzern soll Idee prüfen Wer nach dem Studium zu wenig Steuern zahlt, soll sich an den Ausbildungskosten beteiligen Der Fachkräftemangel spitzt sich zu, während Universitäten und Hochschulen steigende Studierendenzahlen vermelden. Bildungsökonomen schlagen Reformen vor, die nun auch im Kanton Luzern geprüft werden sollen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Jugendliche sollen sich im Kanton Luzern künftig noch mehr darüber Gedanken machen, ob der angepeilte Studienabschluss von der Wirtschaft auch nachgefragt wird. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. Dezember 2021)

Die Gleichung im Bildungsland Schweiz ist grundsätzlich einfach: Wer sich für eine tertiäre Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universität entscheidet, wird dabei indirekt von den übrigen Steuerzahlenden unterstützt. Den Betrag erhalten die Steuerzahlenden später indirekt wieder zurück, wenn die Hochschulabsolventen gut verdienen und durch die Steuerprogression auch mehr Geld an den Staat abgeben.

Nur: Die Gleichung geht nicht mehr auf, wie Stefan C. Wolter und Conny Wunsch in der NZZ vom 24. Dezember 2021 aufgezeigt haben. Wolter ist Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung mit Sitz in Aarau und Titularprofessor für Bildungsökonomie an der Universität Bern; Wunsch Professorin für Arbeitsmarktökonomie an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel. Es würden sich immer mehr Hochqualifizierte für längere Erwerbsunterbrüche sowie für Teilzeitpensen entscheiden, was dazu führe, dass die Ausbildungskosten nicht mehr vollständig «zurückbezahlt» werden könnten.

«Umverteilung von unten nach oben»

Wolter und Wunsch schreiben: «Schon bei Teilzeitpensen von unter 70 Prozent bezahlen tertiär gebildete Personen trotz höherer Löhne im Vergleich zu Personen ohne tertiäre Ausbildung nicht mehr genug zusätzliche Steuern, um die von der Gesellschaft vorgeschossenen Ausbildungskosten zu decken. Personen mit tertiärer Ausbildung und reduziertem Erwerbspensum verschärfen damit nicht nur den Fachkräftemangel, sondern führen auch dazu, dass die Bildungskosten vermehrt von jenen Personen zu tragen sind, die nicht in den Genuss tertiärer Bildung gekommen sind. Es kommt somit zu einer Umverteilung von unten nach oben.»

Die Experten schlagen vor, nachgelagerte Studiengebühren einzuführen, die nur dann zum Tragen kommen, wenn man nicht schon alleine durch sein hohes Erwerbseinkommen die Rückzahlung garantiert. Die gesamten real aufgelaufenen Studienkosten, die nicht durch Studiengebühren gedeckt waren, werden über einen Zeitraum von beispielsweise 20 Jahren in jährlichen Tranchen rückzahlbar. Auf diese Tranchen sollen die in jedem Erwerbsjahr nach Abschluss der Ausbildung gezahlten Steuern angerechnet werden.

Übersteigen die Steuern jeweils den durchschnittlichen Steuerbetrag einer Erwerbsperson mit einem Abschluss auf der Sekundarstufe II mindestens um den Betrag der Tranche der Studienkosten, wäre diese abgegolten. Damit, sind sich Wolter und Wunsch sicher, werde ein Anreiz für eine verstärkte Beteiligung am Arbeitsmarkt nach der Ausbildung geschaffen. Mit anderen Worten: Studierende sollen eine Fachrichtung wählen, die auch wirklich gefragt ist – und dann in einem Pensum arbeiten, das sich für alle lohnt.

«Diskussion kantonal führen»

Der Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern (KGL) und FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp findet diese Gedanken prüfenswert. Er hat deshalb eine Anfrage eingereicht. Doch würde bei einer Umsetzung nicht die Wahlfreiheit der jungen Menschen beschnitten? «Nein», sagt Zemp.

«Es kann ja jede und jeder weiterhin selbst bestimmen, ob eine praktische oder akademische Laufbahn eingeschlagen wird.»

Nur soll ein Entscheid mit einem höheren Bewusstsein darüber gefällt werden, ob das favorisierte Studium zum Beispiel im Arbeitsmarkt überhaupt nachgefragt werde. Eine Umsetzung würde zwar nur national Sinn machen, wie Zemp einräumt. «Aber die politische Diskussion kann auch kantonal ausgelöst werden.»

In der Anfrage bittet Zemp unter anderem um Zahlen, in welchen Pensen Universitätsabgänger im Durchschnitt arbeiten. Auch soll die Regierung aufzeigen, was den Staat Personen kosten, die jeweils unterschiedliche Wege einschlagen, um ein ähnliches Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Personen, die eine vergleichbare Ausbildung als Kommunikationsfachleute absolviert haben: Entweder über das Langzeitgymi an der Uni (Master in Kommunikationswissenschaft) oder über die Wirtschaftsmittelschule mit Berufsmatura an der Fachhochschule (ebenfalls Master) oder nach einer KV-Lehre eine höhere Fachprüfung als Leiterin oder Leiter Kommunikation.

Zemp gehe es um grundsätzliche Fragen der Kostenwahrheit, die auch in der Bildung gestellt werden müssten:

«Der Fachkräftemangel ist akut und die Rekrutierung im Ausland schwieriger und auch nicht nachhaltig. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Ressourcen schon früh möglichst sinnvoll einzusetzen.»

Das gehe am besten mit einem optimalen Berufswahlprozess an den Volksschulen und vor allem auch an den Gymnasien, wo laut Gaudenz Zemp noch zu oft nur über weiterführende Studiengänge gesprochen werde, statt über die späteren konkreten Berufe in der Wirtschaft. Der Fachkräftemangel werde zu einem Teil durch diese Mängel im Bildungssystem verursacht.

