Luzern Sozialpädagogische Schule ist umgezogen: Neuer Standort an der Obergrundstrasse Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensschwierigkeit werden künftig an der Obergrundstrasse in der Stadt Luzern unterrichtet. 21.03.2022, 08.05 Uhr

In diesem Gebäude an der Obergrundstrasse werden Lernende mit einer Verhaltensschwierigkeit künftig unterrichtet. Bild: Matthias Jurt

Zwei Klassen der privaten Tagessonderschule «formidabel» sind an die Obergrundstrasse 13 umgezogen. Die Sozialpädagogische Schule betreut Lernende mit einer Verhaltenschwierigkeit, mit dem Ziel einer Reintegration in die Regelschule.

Wie die sozialpädagogische Schule in einer Mitteilung schreibt, sei der Umzug auf ein ausgelaufenes Mietverhältnis am vorherigen Standort Ebikon zurückzuführen – die dortigen Räumlichkeiten an der Rudolf-Steiner-Schule mussten zurückgegeben werden. Geschäftsleiter Lukas Baeschlin lässt sich in der Mitteilung zitieren:

«Wir freuen uns sehr, dass wir in Luzern passende Räumlichkeiten für unser Angebot gefunden haben.»

Die sozialpädagogische Schule «formidabel» ist an insgesamt acht Standorten: Neben dem neuen Standort in Luzern ist die Schule in Malters, Emmenbrücke, Brunau, Schachen und Rümlig Schachen tätig. (pl)