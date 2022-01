Lilu Lichfestival in Luzern: Bereits 5000 haben Shows besucht

Stadt Luzern Bereits 5000 Personen haben die Lichtshows des Lichtfestivals Lilu besucht Nachdem das Lichtfestival Luzern 2021 aufgrund von Corona ausfallen musste, zeigt eine Zwischenbilanz, wie gut es dieses Jahr bereits nach wenigen Tagen ankommt. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 10.01.2022, 17.42 Uhr

Seit letztem Donnerstag können in der Luzerner Innenstadt die Licht-Installationen des Lilu Lichtfestivals bestaunt werden. Dieses findet nun zum dritten Mal statt. Dabei präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt die vielfältigen und faszinierenden Facetten des Lichts. Und auch dieses Jahr scheint es ein voller Erfolg zu sein. Während den vergangenen fünf Abenden haben sich viele Menschen auf öffentlichen Plätzen, bei Sehenswürdigkeiten und in Gassen Luzerns versammelt, um den Lichtspektakeln zuzuschauen.

Laut Festivalleiter Thomas Fritschi gefallen den Besucherinnen und Besuchern vor allem die Veranstaltungen: «Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Auch die Konzerte kommen gut an. So ist beispielsweise das heutige Konzert von Seven ausverkauft.»

Neue Lichtshow «Refrakto» und Konzerte in der Hofkirche

Das Rahmenprogramm wurde dieses Jahr ausgebaut: Neben dem kostenlosen Rundgang durch die kunstvoll beleuchtete Stadt wird unter anderem die Lichtshow in der Hofkirche an fünf Abenden mit Livekonzerten bekannter Schweizer Musikerinnen und Musiker kombiniert. Zudem gibt es die neue Lichtshow «Refrakto» im Casineum; eine audiovisuelle Show des dänischen Künstlerkollektivs Vertigo, bei der Musik mit Lichtinstallation und Lasermapping kombiniert werden. Begleitet wird diese vom Komponistenduo Den Sorte Skole. Die Lichtshow in der Hofkirche sowie im Casineum wurden laut Fritschi in den ersten vier Tagen von rund 5000 Personen besucht.

Shot vor der Hofkirche. Bild: Roman Beranek (Luzern, 10. Januar 2022) Lichterspektakeln in der Hofkirche. Bild: Elisabeth Taha (Luzern, 9. Januar 2022) Der Wasserturm im Lichterglanz. Bild: Edi Imhof (Luzern, 10. Januar 2022) Lichterzauber beim Mühlenplatz in der Luzerner Altstadt. Bild: Ai-Chih Shen (Luzern, 8. Januar 2022) Wunderschöne Atmosphäre auf der Rückseite des Hotels Schweizerhof. Bild: Alessio Kölliker (Luzern, 7. Januar 2022) Die Kapellbrücke vom «Pickwick» aus fotografiert. Bild: Ramona Höfler (Luzern, 8. Januar 2022) Die Kapellbrücke am Lilu 2022. Bild: Christoph Stattaus (Luzern, 10. Januar 2022) Torbogen mal anders. Bild: Alexandra Hodel (9. Januar 2022) Wasserturm. Bild: Iris Hansmann (9. Januar 2022) Spiegelung. Bild: Eduardo Grob (9. Januar 2022) Reflektionen. Bild: Eduardo Grob (9. Januar 2022) Lichter- und Farbenrausch. Bild: Stefan Kunz (9. Januar 2022) Lichterzauber in Luzern. Bild: Petra Wigger (9. Januar 2022) LILU beeindruckt nicht nur nachts. Bild: Tanya Fraser (9. Januar 2022) Bild: Bettina Hafner (7. Januar 2022) Bild: Melanie Bucher (9. Januar 2022) Bild: Zivanka Jakovljević (9. Januar 2022) Bild: Satsorubi Jeyaseelan (9. Januar 2022) Bild: Luis Eduardo Martínez Fuentes (9. Januar 2022) Bild: Eveline Odermatt (7. Januar 2022) Wunderbare Stimmung. Bild: Sybille Rüegg (Luzern, 8. Januar 2022) «Luzern by night», einfach nur wunderschön. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 8. Januar 2022) Blumen im Ganzlicht. Bild: Irina Limacher (8. Januar 2022) Auf dem Spaziergang zum Verkehrshaus kann man momentan eine ganz besondere Stimmung geniessen. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (8. Januar 2022) Bluemä. Bild: Jeanette Schnüriger (8. Januar 2022) Wasserturm bei der Kapellbrücke?? Bild: Nadine Bucher (7. Januar 2022) Eine schmucke Ecke, mit und ohne Lilubeleuchtung. Bild: Raimund Erni (7. Januar 2022) Das bunte Fischbild Bild: Andrea Odermatt (7. Januar 2022) LILU Lichtfestival Inspiration Bild: Duangchai Bersier (8. Januar 2022) Wunderschön beleuchteter Boden am Lilu Bild: Franziska Landolt (8. Januar 2022) «Treffen der Türme»: klerikaler, historischer und gastronomischer am Lilu auf Sichtdistanz vereint. Bild: Stefan Kunz (7. Januar 2021) Der schlafende Löwe lässt sich von der animierten Farbenwelt nicht blenden. Bild: Christian Scheidegger (6. Januar 2022) Mutter und Kind bestaunen das blumige Lichtspektakel auf dem Mühleplatz in Luzern. Bild: Christian Scheidegger (6. Januar 2022) Blick von der Furrengasse auf den illuminierten Wasserturm Bild: Christian Scheidegger (6. Januar 2022) Der Wasserturm im schönsten Licht.. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Lichterglanz am Lilu-Festival. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Einfach stehen bleiben und fasziniert staunen. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Holland meets Lucerne. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Lichterglanz am Lilu-Festival. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Vielleicht der poetischste Moment des Lilu. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Einladend - so toll kann das Lilu sein Bild: Hardy Konzelmann (6. Januar 2022) Lichtspektakel Refrakto. Bild: Hardy Konzelmann (6. Januar 2022) Der Wasserturm im besten Licht. Bild: Hardy Konzelmann (6. Januar 2022) Die illuminierte Hofkirche Bild: Christa Meierhans (5. Januar 2022)

Leichter Rückgang bei Tickets für die Lichtshow

Das Festival konnte 2021 aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden. Auch dieses Jahr gibt es Einschränkungen: Für alle Indoor-Lichtinstallationen wie beispielsweise in der Hofkirche gilt eine 2G-Zertifikatspflicht und Maskentragepflicht. Davon lassen sich jedoch weder Veranstalter noch Besucher beirren. «Die Kontrolle ist etwas zeitaufwendig, aber es funktioniert», meint Fritschi. «Die Besucherinnen und Besucher halten sich gut an die Regeln seitens BAG.» Dennoch könne im Vergleich zu Zeiten vor Corona bereits ein leichter Rückgang der Eintritte der Lichtshows festgestellt werden. Genauere Analysen will der Verein des Lichtfestivals Luzern nach Ende der Veranstaltung vornehmen.

Kaum hat das Festival in diesem Jahr begonnen, werden schon Pläne für das darauffolgende geschmiedet. Auch 2023 soll das Lilu Lichtfestival durchgeführt werden und den Menschen Luzern von seiner schönsten Seite zeigen. So meint Fritschi: «Wir sind bereits mit spannenden Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt, um auch 2023 ein schönes Programm planen und durchführen zu können.»

Weitere Impressionen:

Video: René Meier

Schon einmal in ein Meer aus Farben eingetaucht? Hinter dem Hotel Schweizerhof ist das möglich. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Darf auch in diesem Jahr nicht fehlen: die Beleuchtung des Wasserturms. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Die Installation beim Löwendenkmal ist ein Aufruf zu mehr Farbe und Bewegung. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Licht dringt durch über 6000 Flaschen nach draussen in die dunkle Nacht. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Die Licht- und Lasershow «Refrakto» im Casineum des dänischen Künstlerkollektivs Vertigo und des Komponistenduos Den Sorte Skole. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Das Kollektiv ist dafür bekannt, Kunstwerke zu entwickeln, die Licht, bewegte Bilder, Ton und die neusten Technologien kombinieren. Der Eintritt zur Show kostet 14 Franken (inkl. Getränke-Bon). Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Luzern,

5. Januar 2022) Die Installation am Löwendenkmal spiegelt sich im Wasser. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Von Möven gejagt, von Krebsen gepickt und Enten aus dem Wasser gefischt: Studierende der Hochschule Luzern Design & Kunst zeichnen die Reise eines Brotes nach, das aus Versehen in den Vierwaldstättersee geplumpst ist. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Die bekannten Lilu-Buchstaben stehen am Kurplatz direkt am Vierwaldstättersee. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Der beleuchtete Torbogen beim Bahnhof Luzern: Hier startet auch der kostenlose Lilu-Rundgang. Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 5. Januar 2022) Den Torbogen in Szene setzt das Zürcher Künstlerkollektiv Projektil. Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 5. Januar 2022) Bei der Installation Safranblumenmeer handelt es sich um eine aus rund 450 3D-gedruckten Blüten. Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 5. Januar 2022) Erzählt wird am Wasserturm die Geschichte des fröhlichen, kleinen Fisches Luc auf seiner magischen Reise durch Luzern – inklusive Musik. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Luzern,

5. Januar 2022) Auf seinem Unterwassererlebnis entdeckt er einige der bekannten Sehenswürdigkeiten von Luzern. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Luzern,

5. Januar 2022) Das Lichtprojekt «Human After All» von Projektil an der Hofkirche Luzern. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Luzern,

5. Januar 2022) Ausschnitt aus der Lichtshow «Wonders» in der Hofkirche. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Das Künstlerkollektiv Projektil ist durch Bauwerke wie die Sagrada Familia, die sixtinische Kapelle (im Bild), Angkor Wat oder auch Notre Dame inspiriert worden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Für die Lichtshow in der Hofkirche braucht es ein Eintrittsticket. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Der Eintritt kostet 15 Franken. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022) Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 5. Januar 2022)

