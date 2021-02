Luzern Stadt droht Besetzern der Soldatenstube mit Strafanzeige Die Bewohner des Gebäudes am Murmattweg 2 erhalten eine letzte Frist: Bis am kommenden Donnerstag müssen sie die Soldatenstube verlassen. Alexander von Däniken 15.02.2021, 17.12 Uhr

Zwei Angestellte der Luzerner Baudirektion (vorne) am Montagvormittag im Gespräch mit den Hausbesetzern. Alexander von Däniken (Luzern, 15. Februar 2020)

Auf der Luzerner Allmend lichtet sich der Morgennebel, ein Mischlingsrüde hebt sein Bein an einem Baum, auf dem die Vögel gegen die Kälte ansingen. Entspannt schlürfen an diesem Montagmorgen Bewohner des Hauses an der Murmattstrasse 2 auf der Terrasse ihren Kaffee. Sie sind ab jetzt definitiv illegale Hausbesetzer. Und müssten das abbruchreife Holzhaus geräumt haben. Zwei Männer nähern sich der kleinen Gruppe und stellen sich als Mitarbeiter der städtischen Baudirektion vor. Ihr Besuch ist erwartet worden. Und wohl auch ihre Ansage im Konjunktiv: «In fünf Minuten würden wir das Haus abnehmen», sagen sie freundlich. «Wir gehen nicht», antworten die Bewohner bestimmt. Zu viert stehen sie sich mit Schutzmasken auf der Strasse gegenüber. Showdown light.

Die Behördenvertreter bitten die Bewohner auf die Terrasse und zücken zwei Formulare. Darauf steht, dass den Besetzern eine letzte Frist gewährt wird: Bis am kommenden Donnerstag um 8 Uhr müssen sie das Gebäude geräumt haben. Nach kaum einmal fünf Minuten gehen die Angestellten der Baudirektion wieder, wachsam beobachtet von Sympathisanten der «Familie Eichwäldli», wie sich die Besetzer nennen. Die Besetzer haben schon im Vorfeld angekündigt, bleiben zu wollen. Sie boten der Stadt Luzern als Eigentümerin an, ein eigenes Gutachten über Sanierungsmöglichkeiten in Auftrag zu geben. Das Angebot schlägt die Stadt aus. Zu kurzfristig hat der Brief das Stadthaus erreicht; nämlich erst letzten Freitag. Und es fehlen Vorschläge, wie die Kosten und Risiken für die Stadt gesenkt werden können.

Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Würden die Besetzer die «ultimative» Frist bis Donnerstag ungenutzt verstreichen lassen, hätte dies strafrechtliche Konsequenzen, wie Baudirektorin Manuela Jost auf Anfrage sagt: «Sollte das Gebäude bis dahin nicht geräumt sein, werden wir bei der Staatsanwaltschaft Luzern Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten.» Man kenne die Namen der Mitglieder der selbsternannten Familie Eichwäldli.

Hätte die Stadt nicht schon früher und härter durchgreifen müssen? Dazu sagt Jost:

«Die nun am Montag verstrichene Frist von vier Monaten war grosszügig, das ist so. Abgesehen davon gab es eine kleine, erklärbare Verzögerung aufgrund der Parlamentsdebatte.»

Demnach hat es einen Gebrauchsleihvertrag gegeben, den die Stadt im September 2020 nicht mehr verlängert hat. Nebst der Tatsache, dass das Haus in einem prekären Zustand und nicht mehr mit verhältnismässigem Aufwand sanierbar sei, haben sich die Bewohner entgegen der vertraglich festgelegten Abmachungen nicht mehr nur im Wohnteil aufgehalten, sondern auch in der Soldatenstube, die einsturzgefährdet ist.

Stadt setzt zuerst auf Dialog, dann auf rechtliche Schritte

Das Vorgehen der Stadt entspreche der Strategie des Stadtrates, mit Hausbesetzern zuerst den Dialog zu suchen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. «Die ‹Familie Eichwäldli› war letzten September für die gemeinsame weitere Planung des Areals ohne Haus nicht bereit.» In letzter Konsequenz müsse zum zweiten Teil der Strategie gegriffen werden, der strafrechtlichen Verfolgung.

Die «Familie Eichwäldli» erklärt gegenüber unserer Zeitung: «Wir sind weiterhin mit den Fachpersonen für die von uns geplante gesamtheitliche Neubeurteilung in Kontakt. Diese kann jedoch nur durchgeführt werden, wenn das Haus nicht einfach abgerissen wird.» Das «Desinteresse des Stadtrats» für ihren Vorschlag sei für sie unverständlich. Eine seriöse Prüfung des Vorschlags übers Wochenende und mit Ferienabsenzen, sei unwahrscheinlich gewesen. «Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass der Stadtrat sein drohendes Muskelspiel bald beendet und sich anstatt dem ewigen Gegeneinander für ein Miteinander einsetzt.»

Laut GLP-Stadträtin Manuela Jost ist im März ein runder Tisch mit Interessierten aus dem Quartier geplant, an dem auch die «Familie Eichwäldli» eingeladen ist. Ziel ist ein offenes Gespräch über die künftige Nutzung des Areals. Dabei soll die Stadt nur den Rahmen vorgeben, etwa zur Grösse der Zwischennutzung, sagt Jost. Die Zwischennutzung soll nach Abriss der Soldatenstube erfolgen und mindestens zehn Jahre dauern, weil das Areal eine Landreserve für zukünftige Bedürfnisse ist.