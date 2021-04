Restauration «Luzern ist keine Hafenstadt»: Stadt und Kanton versenken Idee eines weiteren Schiffrestaurants am Quai Das stillgelegte SGV-Motorschiff Mythen sollte als schwimmendes Restaurant vor dem Tivoli in Luzern verankert werden. Stadt und Kanton haben ihr Veto eingelegt – die Initianten sind enttäuscht. Hugo Bischof 21.04.2021, 13.16 Uhr

Das Motorschiff Mythen ist seit seiner Stilllegung Ende 2020 in der Werft der SGV neben dem Inseli verankert. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Wenn auf dem Vierwaldstättersee ein Kursschiff ausrangiert wird, löst das immer Emotionen aus. Auch wenn es nur ein unscheinbares, eher kleines Motorschiff wie das MS Mythen ist. Für dieses schlug das letzte Stündchen Ende 2020. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) nahm das 1930/31 erbaute Dieselschiff ausser Betrieb – nach fast 90 Jahren und rund 2,5 Millionen Kilometern Fahrdistanz.

Seither harrt das MS Mythen in der SGV-Werft neben dem Inseli seinem Schicksal. Das bedeutet mit grosser Wahrscheinlichkeit die Verschrottung. «Das MS Mythen genügt in Aussehen und Funktion heutigen Anforderungen nicht mehr», bestätigt Michel Scheurer, SGV-Chefkapitän und Leiter Nautik, auf Anfrage.

«Eine notwendige Totalsanierung für rund drei Millionen Franken lohnt sich nicht, wir müssten das Schiff praktisch neu bauen.»

Ein solch trauriges Ende eines 90-jährigen verdienstvollen Schiffes dürfe nicht sein, sagte sich Bruno Gisi. Für den Luzerner Fotografen und Schiff-Nostalgiker – er betreibt die Website www.luzerner-dampfschiff.ch – ist klar: «Die Verschrottung des MS Mythen bedeutete einen Verlust für das Erbe der Stadt Luzern.» Wegen seines unscheinbaren Äusseren sehen in ihm viele zwar «das hässliche Entlein der SGV-Flotte». Gisi betont aber:

«Bei seinem Bau vor fast 90 Jahren war es eine Weltneuheit. Die extreme Leichtbauweise mit schnell laufenden Dieselmotoren und Aluminium-Aufbauten war damals eine Exklusivität und wurde auch im Ausland stark beachtet.»

Die MS Mythen einst in voller Fahrt auf dem Vierwaldstättersee.

Bild: PD (SGV, Isabelle Wiget)

Gisi suchte deshalb nach einer Lösung, das MS Mythen zu retten. Bald war eine Idee auf dem Tisch: Das Schiff soll künftig irgendwo am Quai in der Luzerner Seebucht als fest vertäutes schwimmendes Restaurant dienen. Bereits im Sommer 2020, nach Bekanntgabe der SGV-Pläne, suchte Gisi Partner für sein Vorhaben. Rasch an Bord war Florian Eltschinger von der Remimag AG, die zahlreiche Restaurants in Luzern und Umgebung betreibt. Dazu kam René Untersee, ehemaliger Geschäftsführer der St.Niklausen Schiffgesellschaft (SNG), als technischer Berater.

Auch ein geeigneter Standort war bald gefunden: Ankern sollte die MS Mythen als Schiffrestaurant im kleinen Hafen des Yachtclubs Luzern vor dem Tivoli am Carl-Spitteler-Quai. Pläne wurden gezeichnet, Wassertiefen gemessen. «Sie zeigten, dass eine fixe Vertäuung am bestehenden Steg des Yachthafens möglich ist, und zwar ohne jegliche vorzunehmende Bauten», sagt René Untersee.

Hier, beim Hafen des Yachtclubs Tivoli Luzern am Carl-Spitteler-Quai, wollten die Initianten das Motorschiff Mythen als Schiffrestaurant fest verankern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Am 7. Oktober schickten die Initianten eine umfangreiche Dokumentation an den Regierungsrat des Kantons Luzern. Dieser liess daraufhin durch die Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) eine Vernehmlassung bei allen involvierten Behörden und Verbänden durchführen. Dessen Ergebnis wurde den Initianten am 21. Dezember zugestellt – und war für sie eine böse Überraschung. «Die wasserbaurechtliche Bewilligung kann nicht in Aussicht gestellt werden», lautet das Fazit der Vernehmlassung.

«Gemäss Stellungnahme der Stadt Luzern vom 16. Dezember ist das Bauvorhaben nicht zonenkonform, und zudem stehen dem Vorhaben überwiegende Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Gewässerschutzes entgegen.»

Rawi-Dienststellenleiter Sven Zeidler sagt dazu auf Anfrage: «Aus einer rein touristischen Sicht wäre ein solches Projekt durchaus zu begrüssen.» Die sehr restriktive Rechtsprechung der Gerichte zum Schutz von Unterwasservegetation würde eine Bewilligung des Kantons jedoch verunmöglichen: «Im Weiteren hat sich die Stadt Luzern negativ geäussert. Da verbleibt kein Spielraum für eine positive Würdigung der an sich guten Idee der Projektanten.»

Stadt Luzern wünscht keine «museale Verankerung»

Bruno Gisi kann die Argumentation der Stadt nicht nachvollziehen. Besonders ein Satz ist ihm sauer aufgestossen. Er lautet:

«Luzern ist explizit keine Hafenstadt, das lange dauernde Ankern von Schiffen ist, abgesehen von den explizit dafür vorgesehenen Anlagen und den Anlegestellen, deshalb absolut unmöglich.»

Gisi kontert: «In vielen Städten gibt es Beispiele für solche Schiffrestaurants. Wieso das in Luzern nicht möglich sein soll, ist mir schleierhaft.»

Jürg Rehsteiner, der Ende Mai als Stadtarchitekt zurücktreten wird, begründet die ablehnende Haltung der Stadt auf Anfrage so: «Das Ufer ist ein rares Gut. Es soll in hohem Mass für die Bevölkerung freigehalten werden. Der Blick auf See und Berge sollte nicht zusätzlich durch fest verankerte Schiffe eingeschränkt werden.» Dazu komme: «Ein Schiff gehört auf den See. Eine museale Verankerung am Ufer widerspricht seinem Zweck.»

Das bisher einzige fest verankerte Schiffrestaurant in der Stadt Luzern ist das ehemalige Dampfschiff Wilhelm Tell. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

«Aus städtebaulicher Sicht nicht grade ideal» ist für Rehsteiner deshalb auch dieses bisher einzige fest verankerte Schiffrestaurant in der Stadt Luzern, das «Wilhelm Tell» am Schweizerhofquai. Es steht seit 50 Jahren dort. Eduard Räber, der Vater des heutigen Eigentümers, kaufte den prächtigen Raddampfer damals der Luzerner Schifffahrtsgesellschaft ab, um ihn vor der Verschrottung zu retten – eine Parallele zu heute.

Seerestaurant bleibt ein Thema

Ebenfalls enttäuscht vom Veto der Stadt und des Kantons ist Florian Eltschinger: «Wir hatten riesige Hoffnungen in das Projekt.» Eltschinger plant beim Tivoli-Yachthafen seit längerer Zeit ein auf Pfählen im See verankertes Restaurant mit 200 Plätzen. Auch mit diesen Plänen ist er aber vorderhand auf Grund gelaufen. Wegen zweier Beschwerden und weil das Projekt dem Naturschutz zuwiderlaufe, hob das Kantonsgericht im August 2020 dafür die Baubewilligung auf.

Für Eltschinger wäre ein Schiffrestaurant am Carl-Spitteler-Quai allerdings nur eine willkommene Zwischenlösung gewesen – «bevor das MS Mythen danach längerfristig an einem anderen Standort verankert würde, optimalerweise kombiniert mit dem neuen Seerestaurant». Im Gegensatz zu dem als Schiffrestaurant umgenutzten MS Mythen hat das geplante Seeerestaurant die volle Unterstützung von Stadtarchitekt Rehsteiner: «Schade, dass es durch Einsprachen blockiert ist. Es wäre eine wertvolle Bereicherung für die Stadt Luzern.» Eltschinger prüft für das Seerestaurant derzeit «diverse Möglichkeiten». Das Schiffrestaurant MS Mythen ist für ihn nun aber definitiv gestorben – «leider».