Luzerner Stadtparlament befürwortet die Aufwertung des Reussufers

Luzern Stadtparlament befürwortet die Aufwertung des Reussufers Der Grosse Stadtrat empfiehlt die «Reuss-Oase»-Initiative der Juso einstimmig zur Annahme. Schwimmplattformen wird es auf der Reuss aber keine geben. Beatrice Vogel 17.02.2022, 12.59 Uhr

Die Juso Stadt Luzern hat wieder einmal eine Initiative lanciert, die bei der Stimmbevölkerung wahrscheinlich auf Anklang stossen dürfte: «Reuss-Oase: Ein Freiraum für alle!» verlangt Massnahmen zur Attraktivierung sowie zur Steigerung der Sicherheit und des ökologischen Wertes des Reussufers zwischen Spreuerbrücke und Nordpol. Nicht nur der Stadtrat unterstützt die Initiative, auch das Stadtparlament hat sie am Donnerstag als gültig erklärt und einstimmig zur Annahme empfohlen.

Reuss-Schwimmen ist beliebt – nun soll auch das Ufer aufgewertet werden. Dominik Wunderli (Luzern, 9. Juli 2020)

Über die harmonische Übereinstimmung von Juso und Stadtrat wunderte sich zwar Mario Stübi (SP) und äusserte Bedenken, ob die Jungpartei womöglich an Biss verloren habe. Gleichzeitig sehe er auch die Gefahr, dass die Initiative angenommen werde, danach aber die Umsetzung lange auf sich warten lasse oder «nicht wirklich etwas passiert», so Stübi – mit einem Seitenhieb in Richtung Stadtrat betreffend der Initiativen für die autofreie Bahnhofstrasse und das grüne Inseli. Deshalb stellte die SP einen Antrag auf Protokollbemerkung mit dem Anliegen, dass bereits bis 2026 die Zugänge zum Wasser verbessert werden und temporäre Aussengastronomie ermöglicht wird. Die Bemerkung wurde überwiesen.

Parlament will Aufwertung ohne Übernutzung

Doch auch sonst dürfte die Gefahr klein sein, dass nichts passiert, wie die Sprecher anderer Fraktionen sowie Stadträtin Manuela Jost (GLP) betonten: Die Initiative renne offene Türen ein. Denn in den Grundzügen deckt sie sich mit Aufwertungsprojekten der Stadt, die bereits angedacht oder geplant sind, darunter ein durchgehender Fussweg mit punktuellen Wasserzugängen am rechten Reussufer. Das Parlament hielt unisono fest, dass das Reussufer eine Aufwertung nötig habe. Gleichzeitig betonten mehrere Fraktionen, es brauche ein Gleichgewicht zwischen Nutzung und Ökologie, Aktivität und Erholung. «Man muss darauf achten, dass es nicht zur Übernutzung kommt», sagte etwa Andreas Moser (FDP). Die SVP kündigte zudem an, sie werde bei den Massnahmen die Kosten im Auge behalten.

Dass eine Badi beim Kasernenplatz unter anderem wegen des Gewässer- und Hochwasserschutzes nicht realisierbar sei, wie der Stadtrat ausführte, konnte der Rat weitgehend nachvollziehen. Wenig Verständnis hatte die SP-Fraktion hingegen für das kategorische Ausschliessen von Schwimmplattformen, sogenannten Pontons. Laut Manuela Jost würde der Kanton Luzern Pontons nicht bewilligen. «Pontons, auch temporäre, sollten grundsätzlich möglich bleiben», fand Mario Stübi. Man müsse offen bleiben für Ideen und nicht gleich vor dem Kanton einknicken. Diese Protokollbemerkung wurde jedoch abgelehnt.