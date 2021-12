Luzern: Kein Planungsbericht für Koordination von Grossprojekten

Luzern Stadtparlament lehnt Planungsbericht für Koordination bei Grossprojekten ab Der Stadtrat erachtet einen Masterplan zur Koordination von mehreren Grossprojekten wie etwa dem Tiefbahnhof zurzeit als nicht sinnvoll, weil rasch veraltet. Das Parlament sieht es gleich. Roman Hodel 16.12.2021, 15.39 Uhr

Durchgangsbahnhof, neues Theater, umgestaltete Bahnhofstrasse mit unterirdischer Velostation, Autobahn-Bypass: Auf die Stadt Luzern kommen in den nächsten gut 20 Jahren mehrere Grossprojekte zu, die das Leben gerade im Stadtzentrum massgeblich beeinflussen werden. In einer Dringlichen Motion haben FDP, Mitte, SVP und GLP deshalb einen Planungsbericht für einen «koordinierten Umgang mit den anstehenden Infrastruktur-Grossprojekten» gefordert. Doch der Grosse Stadtrat lehnte die Überweisung am Donnerstag ab – SP und Grüne waren dagegen.