Genderneutralität Luzerner Stadtrat will Unisex-WCs und Einzelduschen in Schulhäusern Für Kinder, die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen, soll es künftig an Stadtluzerner Schulen eine Alternative zu Toiletten und Garderoben geben, die nach Geschlechtern getrennt sind. Beatrice Vogel 30.11.2021, 11.37 Uhr

In Schulhäusern der Stadt Luzern soll es künftig Einzeltoiletten und Einzelgarderoben mit Dusche geben – als Ergänzung zu den üblichen, nach Geschlechtern getrennten Toilettenanlagen und Garderoben/Duschen für Mädchen und Buben. Der Stadtrat will damit jenen Kindern das Leben erleichtern, die sich keinem Geschlecht eindeutig zugehörig fühlen. Dies schreibt er in seiner Antwort auf ein Postulat von Regula Müller (SP).

Geteilte Garderoben und Duschen – für manche Kinder keine angenehmen Orte. Symbolbild: Claudio Thoma

Die Postulantin bittet den Stadtrat zu prüfen, ob in jedem Schulgebäude mindestens je eine Unisex-Toilette und -Einzelgarderobe realisiert werden kann. Der Stadtrat will das Postulat entgegennehmen: Der Einbau von kombinierten Einzeltoiletten/Garderoben soll durch die Volksschule ins Raumprogramm für Schulbauten aufgenommen wird.

Nur Einzeltoiletten sollen unisex werden

Bei den Toiletten lasse sich das Anliegen einfacher umsetzen, hält der Stadtrat fest: «Um rasch zu Lösungen zu kommen, wird in diesem Kontext zu prüfen sein, ob bestehende Behinderten-WCs einfach und pragmatisch in die Umsetzung einbezogen werden können.» Grössere Toilettenanlagen sollen aber weiterhin geschlechtergetrennt erstellt werden. Doch warum kann man nicht gleich alles Toilettenanlagen geschlechtsneutral beschriften und beispielsweise gesonderte Pissoirs erstellen? Zumal die einzelnen WCs ohnehin in Kabinen stehen. «Es ist heikel, alle Toiletten einfach zusammenzulegen», sagt Stadtpräsident und Bildungsdirektor Beat Züsli (SP). Es sei auch eine Frage der Sicherheit, insbesondere der Mädchen. «Für jüngere Kinder wäre es wohl weniger ein Problem, aber in der Pubertät möchten Mädchen und Buben unter sich sein.» Da der Übergang zur Pubertät nicht unbedingt mit dem Übertritt an die Sekundarstufe zusammenfalle, sei es auch nicht sinnvoll, Primar- und Sekschulhäuser anders auszurüsten.

Schwieriger als bei den Toiletten werde es bei den Einzelgarderoben mit Dusche – insbesondere bei bestehenden Schulanlagen wegen der Raumaufteilung. Doch auch hier stellen sich Fragen der Handhabung: Besteht nicht die Gefahr, dass ein Kind gerade deshalb diskriminiert wird, weil es die Einzelkabine aufsucht? Und was ist, wenn keines der Kinder mehr mit den anderen duschen will? Dazu Züsli:

«Wir können nur ein Angebot schaffen, die Entscheidung für die Einzelkabine können wir keinem Kind abnehmen.»

Er gehe zudem davon aus, dass sich die Nutzung der verschiedenen Angebote von allein regeln werde.

Zwei genderneutrale Toiletten gibt es übrigens bereits an einem Gymnasium in Zürich – auf Wunsch der Lernenden. Dort wurden einstige Lehrpersonen-WCs umfunktioniert. Auch an der Kantonsschule Zug gibt es seit kurzem ein Toilette für alle.

«Schwierig, eine geschlechtergetrennte Toilette aufzusuchen»

Einer Stigmatisierung aufgrund der Geschlechteridentität müsse entgegengewirkt werden, heisst es zur Begründung in der Stadtratsantwort. Denn man müsse davon ausgehen, dass der Anteil junger Trans- und Intersexmenschen höher liege, als Statistiken vermuten lassen. Für viele Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können, sei es «schwierig bis unmöglich, eine geschlechtergetrennte Toilette oder Duschkabine aufzusuchen». Und oft würden Transmenschen aufgefordert, in die andere Toilette zu gehen, «gerade nach einem Coming-out, wer androgyn aussieht oder nicht so, wie es die anderen erwarten».

Nicht nachkommen will der Stadtrat der Forderung einer Motion von SP, Grünen und GLP, die ein Projekt betreffend LGBTQ-Anliegen verlangt. Den Jugendlichen müsse die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Realität vermittelt werden. Die Stadt solle die Erfahrungen aus dem Projekt dem Kanton und anderen Gemeinden zur Verfügung stellen. Der Stadtrat vertritt den Standpunkt, dass die Sensibilisierung der Jugendlichen im Schulunterricht stattfinde – das Thema sexuelle Neigung und geschlechtliche Zugehörigkeit werde durch den Lehrplan 21 abgedeckt. Zudem sei es nicht Aufgabe der Stadt, Empfehlungen an den Kanton und andere Gemeinden abzugeben. Der Stadtrat will die Motion als Postulat entgegennehmen, da bereits ein Prüfungsauftrag durch ein bereits überwiesenes Postulat besteht.

