Statt dem Bizeps wird in diesem Kurs der Umgang mit negativen Gefühlen trainiert Wie können belastende Emotionen in positive Gefühle umgewandelt werden? Wir haben ein «Training emotionaler Kompetenzen» besucht.

«Ich habe mich lange sehr über die Corona-Politik aufgeregt. Und zwar so, dass es mir nicht mehr gut ging». Das erzählt ein 54-jähriger Mann. Inzwischen hat er gelernt «zu akzeptieren, was ich nicht verändern kann». Geholfen hat ihm dabei ein spezieller Kurs, den Psychologin Julia Singer in Luzern anbietet. «Training emotionaler Kompetenzen» heisst die dort angewandte Technik.

Psychologin Julia Singer

Es gehe in erster Linie darum, einen «funktionalen Umgang mit Gefühlen zu lernen», sagt Julia Singer. In einem ersten Schritt sollen die eigenen Emotionen wahrgenommen und definiert werden. Anschliessend gehe es ums Regulieren, «damit belastende Gefühle in angenehmere Gefühle umgewandelt werden können», beschreibt die Psychologin das Ziel. Das ist gar nicht so einfach, denn in Sachen Umgang mit Gefühlen hapert es oft in der heutigen Gesellschaft. «Wir müssen vor allem funktionieren, im Job, aber auch im Privaten. Die gesellschaftliche Norm hat für Emotionen keinen Platz», sagt Singer.

Wer ein Gefühl verstehen will, muss es erst einmal zulassen

Singers Therapiesitzungen finden jeweils in Gruppen statt. Wir haben eine solche Sitzung besucht. Die Gruppe – an diesem Samstag sind es vier Frauen und ein Mann – besucht heute den dritten Kurstag. Es geht darum, dass ein negatives Gefühl, um überhaupt verändert werden zu können, erst einmal akzeptiert und toleriert werden muss. Singer sagt: «Wir müssen diese Gefühle zumindest vorübergehend akzeptieren. Zum Beispiel, indem wir denken: Es ist okay, wenn ich jetzt traurig bin». Den eigentlichen Grund, der hinter einem aktuellen Gefühl steckt, könne man nur herauslesen, wenn man das Gefühl erst einmal zulässt, erklärt Julia Singer. Und fragt gleich in die Runde: «Wann können Sie Ihre Gefühle akzeptieren oder wann nicht?»

«Wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich eine rauchen»

Die Kursteilnehmenden erzählen von ihren Ängsten. Und das, obwohl sie sich kaum kennen. Oder vielleicht gerade deshalb. «Wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich eine rauchen. Dann kann ich wieder einschlafen», erzählt eine junge Frau. Einer anderen Frau graut es vor einem Gespräch mit dem Ex-Partner. Sie möchte versuchen, dieses Gefühl bedingt zuzulassen. Die Kursbesuchenden müssen teils auch selbstständig an sich arbeiten, zum Beispiel an einem «Akzeptanzfahrplan». Hinzu kommen körperliche Übungen wie Muskelrelaxation. Obwohl sie das erst zum dritten Mal machen, berichten die Teilnehmenden, dass die Entspannung besser gelang als beim letzten Mal. «Es ist so, wie wenn Sie Ihren Bizeps trainieren. Sie müssen immer dranbleiben und üben, üben, üben», betont die Therapeutin. Seien die Grundlagen einmal eingeübt, könne man später immer wieder darauf zurückgreifen und die eigenen Emotionen besser regulieren.

Der Mann, der mit der Corona-Politik hadert, ist überzeugt, dass er die gelernten Methoden auch in anderen Bereichen des Lebens anwenden kann. Eine der Frauen freut sich, dass die Atemtechnik bereits nützt. Doch die fünf Teilnehmenden sind sich auch einig: Es muss in der Gruppe stimmen. Eine der Frauen findet:

«Sich zu öffnen und so persönliche Dinge zu erzählen, war am Anfang schwierig. Es kommt auch darauf an, wie offen die anderen sind.»

Corona sei in der Regel nicht direkt ein Thema im Kurs, aber indirekt, wenn es etwa um Einsamkeit oder Ärger geht, sagt Julia Singer. Denn letztlich seien die Teilnehmenden ganz normale «Menschen, die im Alltag mit ihrer Gefühlsregulierung an Grenzen stossen.»

