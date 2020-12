Luzern Steckt die Klimabewegung in der Krise? Die Aktivisten widersprechen – und präsentieren ihre Pläne für 2021 Mit neuen Ideen will die Klimajugend im nächsten Jahr wieder für Furore sorgen. Auch vor zivilem Ungehorsam schreckt sie nicht zurück. Julian Spörri 29.12.2020, 05.00 Uhr

Schülerstreiks und Klimademos mit Tausenden Teilnehmenden, dominierendes Thema in den Medien und der Politik: 2019 sorgte die Klimabewegung auch in der Zentralschweiz für Furore. Doch im vergangenen Jahr wurde ihr Erfolg gebremst – wegen der Coronapandemie. Die Luzerner Klimaaktivistin Milena Hess konstatiert:

«Es war kein einfaches Jahr, weil jegliche physische Treffen erschwert oder verunmöglicht wurden.»

Die Bewegung habe versucht, mit Online-Meetings, einer Protestaktion mit Schuhen und einer Velodemonstration mit Maske das Beste aus der Situation zu machen. «Aber natürlich ist das nicht das Gleiche wie eine normale Demonstration», so die 20-Jährige.

Demonstriert wurde 2020 – wenn überhaupt – nur im kleinen Rahmen. Im Bild eine Klima-Demo in der Stadt Luzern mit 200 Teilnehmenden. Bild: Pius Amrein (5. September 2020)

In ihren politischen Ansichten hat die Coronapandemie die Aktivisten jedoch bestärkt: «Es ist nicht zu übersehen, dass wir in einer Welt der Krisen leben», sagt Nina Elmiger (16) aus Sempach. «Die steigende soziale Ungerechtigkeit, die Klimakrise und die aktuelle Gesundheitskrise hängen miteinander zusammen und können nur gemeinsam gelöst werden.»

Nina Elmiger. Bild: PD

Dazu will die Klimabewegung ihren Teil beitragen. Doch steckt die Bewegung nicht selbst in einer Krise? Geht der Klimajugend rund zwei Jahre nach ihrer Gründung langsam die Puste aus? Die Aktivistinnen und Aktivisten widersprechen. Nina Elmiger:

«Wir sind immer noch da, auch wenn man uns in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen hat.»

Die Koordinationsgruppe von Klimastreik Zentralschweiz, die aus rund 25 Mitgliedern besteht, könne über mehrere Whatsapp-Chats insgesamt über 300 Sympathisanten mobilisieren. Hinzu kämen weitere regionale Gruppen. Carlo Schmid (23) aus Luzern fügt hinzu, dass sich gerade nach dem Lockdown im Frühling neue Personen gemeldet hätten, die sich engagieren wollten.

Klimagruppen setzen konkrete Projekte um

Milena Hess. Bild: Jakob Ineichen

Die Bewegung habe trotz Corona intern fleissig gearbeitet, sagt Schmid. Unter anderem wurde die Strategie für das nächste Jahr entwickelt und kürzlich an einer nationalen Medienkonferenz bekanntgegeben. Im Januar sollen an coronakonformen Versammlungen Klimagruppen gegründet werden. Diese können beispielsweise am Arbeitsplatz, an der Schule oder im Quartier entstehen, um Projekte zum Schutz der Umwelt umzusetzen. «Ziel ist es, dass die Klimabewegung noch lokaler und konkreter wird», erläutert Milena Hess.

Bereits heute bestehen einige solche Klimagruppen. In jener an der Kantonsschule Sursee engagiert sich Nina Elmiger seit der Gründung vor rund einem Jahr. Die siebenköpfige Gruppe stehe im Austausch mit dem Rektorat und deponiere Ideen, wie die Schule umweltfreundlicher werden könne, sagt Elmiger. «Zudem planen wir aktuell einen Flohmarkt und Vorträge zu klimapolitischen Themen in den Klassen des Untergymnasiums.»

Bewegung will sich für breite Gesellschaft öffnen

Ein weiterer Fixpunkt wird 2021 für die Klimabewegung der «Strike for Future» am 21. Mai sein. Der nationale Aktionstag mit dezentralen Demonstrationen war bereits dieses Jahr geplant, musste coronabedingt jedoch verschoben werden. Für den «Strike for Future» arbeitet die Klimabewegung mit verschiedenen Gruppierungen zusammen, die sich für einen Wandel hin zu einer gerechten und ökologischen Zukunft einsetzen. «Als vielfältige Bewegung wollen wir für breite Teile der Gesellschaft offen sein und Personen mit unterschiedlichem Hintergrund ansprechen», erläutert Milena Hess den Hintergedanken.

Unterstützung kommt beispielsweise von den Gewerkschaften. Der Luzerner Gewerkschaftsbund (LGB) will sich dafür einsetzen, dass «der ökologische Umbau sozialverträglich verläuft und nicht zu Lasten der Arbeitnehmenden geht». Werden die rund 10'000 Luzerner Gewerkschaftsmitglieder am 21. Mai somit zum Streik aufgerufen? LGB-Geschäftsleiter Marcel Budmiger betont, dass nicht Streiks im Mittelpunkt stehen würden, sondern wie beim Frauenstreik kreative Aktionen, welche die Arbeitnehmenden in den Betrieben sensibilisieren sollen. Und auch beim Verband des Personals öffentlicher Dienstleistungen (VPOD) heisst es, dass man den «Strike for Future» zwar unterstütze, aber als basisdemokratische Organisation nicht über die Köpfe der Mitglieder hinweg zu Streiks aufrufen werde.

Grosseltern springen den Jungen zur Seite

Jean Berner. Bild: Dominik Wunderli

Sicher an der Demonstration am 21. Mai teilnehmen werden die Mitglieder des Vereins Klima-Grosseltern Zentralschweiz – auch wenn sie nicht «die lautesten in der vordersten Reihe» sein würden, wie Präsident Jean Berner sagt. Der Verein wurde im November als Regionalgruppe der Klima-Grosseltern Schweiz gegründet. Er zählt rund 30 Mitglieder – darunter ehemalige Lehrer, Mediziner und Naturwissenschafter. «Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Jungen im Kampf gegen den Klimawandel nicht allein fühlen», so Berner.

«Gerade die ältere Generation muss von der Mentalität <nach uns die Sintflut> wegkommen. Schliesslich sollen unsere Nachkommen eine hoffnungsvolle Zukunft haben.»

Um Klimafragen im Jahr 2020 wieder verstärkt auf das politische Parkett zu bringen, will der Verein im nächsten Jahr mit verschiedene Aktionen wie Videos oder Leserbriefen auf sich aufmerksam machen. Eine weitere wichtige Aufgabe sieht Berner darin, dass sich der Verein mit anderen klimainteressierten Organisationen vernetzt. Geht es nach dem 75-jährigen Luzerner, sollen auch Kontakte zu politischen Parteien aufgebaut werden: «Für das gesellschaftliche Bewusstsein ist es wichtig, dass man auf die Strasse geht. Aber meiner Meinung können die Probleme nicht ohne die Politik gelöst werden.» Der Verein bleibe jedoch parteipolitisch neutral.

Radikalere Protestformen bleiben eine Option

Carlo Schmid (23). Bild: PD

Eine klare Haltung zum Verhältnis zur Politik vertritt die Zentralschweizer Klimajugend: «Wir möchten nicht, dass Parteien aktiv Teil unserer Bewegung sind, weil das nicht mit unserer Philosophie zusammenpasst», hält Milena Hess fest. Parteipolitisch aktive Personen könnten sich jedoch sehr wohl in der Bewegung engagieren.

Wenn es um die Umsetzung ihrer Forderungen geht, nimmt die Klimabewegung die Parteien jedoch sehr wohl in die Pflicht: «Die Politik muss endlich reagieren», betont Hess, «und Massnahmen ergreifen, damit die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden kann.» Sollte dies nicht passieren, will die Klimabewegung auch auf radikalere Protestformen zurückgreifen, wie dies auf nationaler Ebene bereits bei der illegalen Besetzung des Bundesplatzes im September der Fall war. «Der zivile Ungehorsam ist ein Mittel, mit dem wir Druck aufbauen können», begründet Carlo Schmid. «Aber es wird nicht die einzige Option sein, weil wir als Bewegung breite Kreise der Bevölkerung ansprechen wollen.»

