Schweighof Kriens erhält neue Büro- und Gewerbeflächen

Luzern Süd Im Krienser Schweighof ist auf 22'500 Quadratmetern ein grosser Büro- und Gewerbekomplex geplant Der Krise auf dem Büromarkt zum Trotz: Der Unternehmer Jürg Linsi plant im Schweighof zwei grosse Gebäude für Büros, Gewerbe und Wohnen. Miet-Interessenten gebe es bereits, sagt er. Robert Knobel 10.08.2021, 05.00 Uhr

Er gehört zu den grössten Neubauprojekten in der Region Luzern: Der Schweighof gegenüber dem Krienser Mattenhof. Die Wohnüberbauung mit insgesamt 720 Wohnungen wird 2024 fertig sein – erst vor wenigen Wochen erfolgte die Baubewilligung für die letzte Etappe, welche unter anderem Alters- und Pflegewohnungen vorsieht.

Visualisierung des geplanten «Ringparks» im Krienser Schweighof. Quelle: Wigplan AG

Büros und Wohnungen auf 22'000 Quadratmetern

Neben den hunderten neuen Wohnungen waren von Anfang an auch Büro- und Gewerbeflächen im Schweighof geplant. Das erste Gewerbegebäude steht seit 2018, doch die Vermietung verlief nur harzig. Deshalb wurde mit dem Bau weiterer Bürogebäude zugewartet. Doch jetzt geht es vorwärts: Auf der noch brach liegenden Fläche zwischen Ringstrasse und Motelstrasse planen die Ringpark AG und die Linsi AG weitere Büro- und Gewerbeflächen mit insgesamt 22'500 Quadratmetern.

Quelle: Ringpark AG

Vorgesehen sind zwei Gebäude, die miteinander verbunden sind. Sie sind sechsgeschossig geplant – in den oberen Stockwerken sind auf rund 4000 m2 Wohnungen vorgesehen. Zum Projekt gehört auch eine Tiefgarage mit rund 280 Parkplätzen, die im rechtsgültigen Gestaltungsplan bereits enthalten sind.

Die beiden Grundstücke gehören zur Linsi-Gruppe. Diese war eine der ersten Investoren überhaupt in Luzern Süd. Sie realisierte bereits ab 1990 die Büro- und Gewerbekomplexe in unmittelbarer Nähe des Schweighof, in welchen unter anderem Aldi, Zurich Versicherung, MSD und Elektro Frey eingemietet sind.

So soll die Ecke Ringstrasse/Vorderschlundstrasse dereinst aussehen. Links das bestehende MSD-Gebäude, rechts der Neubau im Schweighof. Visualisierung: Wigplan AG

Doch in Zeiten von Homeoffice ist der Büromarkt allgemein ins Schlingern geraten. Ist der Bau eines neuen Büro- und Gewerbekomplexes in einem solchen Umfeld nicht zu riskant? Nein, findet Jürg Linsi von der Krieger & Linsi AG:

«Der Standort Schweighof ist höchst attraktiv und wird in Zukunft noch attraktiver werden».

Man sei auch bereits im Gespräch mit mehreren Mietinteressenten, darunter auch solche, welche als Ankermieter grössere Flächen belegen könnten. Wann genau mit dem Bau begonnen wird, hängt vom Erfolg dieser Verhandlungen ab. Denn klar ist: Bevor nicht zumindest ein Teil der Flächen vergeben ist, fahren keine Baumaschinen auf. Als Realisierungshorizont nennt Linsi die nächsten drei Jahre. «Möglich ist auch, den Bau zu etappieren». Das Investitionsvolumen liege in einem höheren zweistelligen Millionenbereich, so Linsi.

Mit dem von Linsi geplanten Bau wird das Grossprojekt Schweighof um 2025 endgültig vollendet sein – 10 Jahre nachdem der Spatenstich für die ersten Wohngebäude erfolgt ist.

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Website der Ringpark AG.