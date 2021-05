Luzern Sunset-Bar startet unter neuer Leitung und mit neuem Konzept in die Sommersaison Rechtzeitig auf das schöne Wetter eröffnet die Sunset Bar beim Hotel Seeburg wieder ihre Tore. Lokale Angebote ersetzen das Club-Konzept der letzten Jahre 07.05.2021, 15.06 Uhr

(lil) «Der Garten und die Beizen-Häuschen wurden frisch saniert, das Mobiliar aufgewertet und das Angebot neu gestaltet», heisst es in einer Mitteilung der Sunset Bar. Am Samstagmittag öffnet die Luzerner Openair-Bar beim Hotel Seeburg unter neuer Leitung. Gemäss der Mitteilung ist das Club-Konzept Geschichte. die Betreiber wollen mit lokalen Angeboten punkten.

Künftig werden Gäste von Luzerner Kulturbetrieben bedient: Einerseits nimmt das Yatai («eine kleine japanische Grill-Bude») seinen Betrieb auf und grilliert japanische Spezialitäten über Holzkohle. Andererseits wird die Luzerner Kult-Manufaktor Disco Pizza in der Sunset Bar vertreten sein. Das Getränkeangebot wird Cocktails und Sofdrinks sowie Wein- und Bierspezialitäten enthalten.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bild: pd

Vielseitige Nutzung über das Jahr

Das Kundensegment der Sunset Bar hat sich, wie der Mitteilung zu entnehmen ist, in den letzten Jahren stetig verändert. «So frequentierten immer weniger Einheimische diesen märchenhaften Platz.» Dies wolle Projektleiter und Mitinhaber Simon Märki nun ändern: «Die Sunset Bar soll wieder zum angesagten Treffpunkt in Luzern werden. Sobald wie möglich, wird ein breites Angebot an Events geboten, so soll auch dem berühmten Märchenhotel neues Leben eingehaucht werden.» Die Seeburg selbst wird nach der beendeten Auffrischung Mitte Juli eröffnen.

Da aktuell nur Sitzplätze angeboten werden, ist die Kapazität beschränkt. Die Sunset Bar nimmt keine Reservationen entgegen, der Einlass erfolgt nach dem First-Come-First-Serve Prinzip. Simon Märki motiviert trotzdem auch Kurzentschlossene: «Wir haben rund 400 Sitzplätze und eine riesige Wiese.»