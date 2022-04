Bourbaki: Taschenbörse für Frauen und Kinder in Not

Luzern Taschenbörse für Frauen und Kinder in Not im Bourbaki Luzern An verschiedenen Stellen können bis zum 7. Mai ungenutzte Taschen gespendet werden. Mitte Mai werden diese im Bourbaki Luzern verkauft, der Erlös kommt dem Projekt Haus Hagar zugute. 29.04.2022, 11.20 Uhr

Das Logo der Taschenbörse. Bild: PD

Alte Taschen verkaufen und die Erlöse für einen guten Zweck spenden: Das hat der Zonta Club Luzern vor. Unter anderem UN Women oder Unicef sind Partnerorganisationen der Dachorganisation Zonta International, wie der Club in einer Mitteilung schreibt. Frauen aus der Region werden darin gebeten, ungewollte und ungenutzte – aber saubere – Taschen an die Hilfsorganisation zu spenden; der Verkaufserlös komme dabei vollumfänglich dem Projekt «Haus Hagar Luzern» zu, welches Frauen und Kindern in Not Unterkunft, Betreuung und Beratung bietet.