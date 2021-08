Openair Kino Luzern wird bis Ende August verlängert

Luzern «The Father» und «Nomadland» werden nochmals gezeigt: Open-Air-Kino um eine Woche verlängert Statt wie geplant bis am 22. August dauert die Freilicht-Kinosaison am Alpenquai bis zum 29. August. Der Grund ist das miserable Wetter zu Beginn der Saison. Hugo Bischof 18.08.2021, 11.20 Uhr

Am 12. August wurde im Open-Air-Kino Luzern direkt am See beim Alpenquai der Film «Generation Beziehungsunfähig» gezeigt.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2021)

Das Innerschweizer Freilicht-Kinopublikum darf sich freuen: Das Open-Air-Kino Luzern am Alpenquai in Luzern hat seine Saison um eine Woche verlängert. Sie dauert nun bis am Sonntag, 29. August, statt wie ursprünglich geplant bis am Sonntag, 22. August. Der Grund für die Verlängerung ist, dass zu Beginn der Saison einige Filmaufführungen wegen der miserablen Wetterbedingungen und wegen des Hochwassers abgesagt werden mussten.