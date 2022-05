Luzern Über 120’000 Personen besuchten die Luga – Messeleitung zieht positives Fazit Die 43. Luga ging am Sonntag, 1. Mai 2022, zu Ende. Die Messeleiterin spricht von guter Stimmung. Die Besucherzahl habe «die Erwartungen übertroffen». 01.05.2022, 16.55 Uhr

Kaum hat sie angefangen, ist sie schon wieder vorbei: Am 1. Mai schloss die Luga nach zehn erfolgreichen Tagen ihre Türen. Über 120’000 Besucherinnen und Besucher kamen an die Zentralschweizer Frühlingsmesse, was den Zahlen der letzten Luga im Jahr 2019 entspricht, teilen die Verantwortlichen mit. Nach den Ausfällen der Luga 2020 und 2021 ist die Messeleitung mit diesem Ergebnis äusserst zufrieden: «Wir freuen uns sehr, dass wir dort anknüpfen konnten, wo wir aufgehört haben. Nach zwei Jahren Pandemie hat dies unsere Erwartungen übertroffen», wird Messeleiterin Luzia Roos in der Mitteilung zitiert. Besonders aufgefallen sei ihr die «sehr gute Stimmung» auf dem Messegelände:

«Wir haben gespürt, dass unsere Besuchenden die Luga vermisst haben. Das Bedürfnis, wieder etwas erleben zu können, war gross.»

120'000 Personen besuchten die Luga dieses Jahr. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. April 2022)

An der Luga inszenieren Ausstellende, Institutionen und Organisationen ihre Produkte und treten mit der Zentralschweizer Bevölkerung direkt in Kontakt. Die vielen positiven Reaktionen von Ausstellenden und Besuchenden hätten gezeigt, dass die Weiterentwicklung der Luga auf dem richtigen Weg sei – so auch mit dem neu lancierten Luga-Club, wo man sich das ganze Jahr über neue Produkte und Dienstleistungen informieren kann. Aktuell haben sich gemäss Mitteilung bereits über 6000 Nutzende im Luga-Club kostenlos registriert.

Datum für nächstes Jahr schon bekannt

Die nächste Frühlingsmesse wird vom 28. April bis 7. Mai 2023 stattfinden. Man habe schon Anfragen von diversen Organisationen erhalten. Bereits jetzt seien erste Programmpunkte der Luga 2023 bekannt: Die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern wird mit der Sonderschau «Haus steht Kopf» vor Ort sein und auf interaktive Art und Weise für die Gefahren der Elemente sensibilisieren. Eine weitere Sonderschau präsentiert Mutterkuh Schweiz. Die Vereinigung gibt mit Beef.ch Einblick in das Qualitätsdenken der schweizerischen Fleischwirtschaft. (fmü)

Die schönsten Bilder der Luga 2022:

Die Streicheleinheiten mit Tieren gehören wohl jedes Mal zu den Highlights für Kinder. Bild: Messe Luzern AG Wie stabil wohl diese Brücke ist? Bild: Messe Luzern AG Der LZ-Jass an der Luga auf der Galerie der Halle 1 war gut besucht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. April 2022) Etwas Action in der Messehalle. Bild: Messe Luzern AG Hier kann sogar selbst Hand angelegt werden. Bild: Messe Luzern AG Jassen ist – zumindest hier – eine ernste Angelegenheit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. April 2022) Das traditionelle Säulirennen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Ob das wohl die Gewinner-Karten sind? Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. April 2022) Die Sonderausstellung Huhn und Ei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Auch das Degustieren darf nicht fehlen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Die Sonderausstellung Huhn und Ei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Auch Käse kann an der Luga degustiert werden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Die Lunaparkwelt dreht sich wieder. Bild: Leser Raimund Erni (23. April 2022) Der Andrang am Eröffnungstag ist gross. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) In der Halle warten viele Attraktionen – unter anderem dieser Käser mit riesigen Käseleibern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Der rote Teppich führt durch die einzelnen Stände der Halle 3. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Der Lunapark von oben. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Lunapark an der Luga. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Die Sonderschau Huhn & Ei mit Riesenhuhn, Hühnerstall mit Voliere sowie XXL-Eiern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Wer die 43. Ausgabe der Luga von oben sehen will, muss in die Gondel steigen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Auch im Lunapark ist viel los – das Durchschnittsalter dafür etwas tiefer. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Gross und klein, jung und alt: Eingang zur Messehalle. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Nach zwei Jahren findet die Luga nun wieder statt – das freut die Besucher. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Ein Hirsch an der Sonderausstellung Jagd. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Aus den Gondeln lässt sich wunderbar die Aussicht auf den Pilatus geniessen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Mit dem Sonnenschein und den Palmen kommt fast schon Ferienstimmung auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Der Eröffnungstag der ersten Luga in zwei Jahren war farbenfroh... Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) ...manche standen Kopf vor Freude. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Auch die Kinder auf dem Plakat können es nicht glauben – die Luga geht wieder los! Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022) Blick auf den Lunapark. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Die Zeltstadt von oben. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Die Kocharena. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Ein Händler preist seine Ware. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Die Besucher ziehen durch die Messehallen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Besucher studieren den Luga-Plan. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022) Blick auf den Stand Bäuerinnen und Bauern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022)