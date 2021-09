Luzerner Polizei verhaftet Autoknackerin

Luzern und Emmenbrücke Luzerner Polizei verhaftet 32-jährige Autoknackerin – doch es gibt noch weitere Täter Seit Mai verzeichnet die Polizei rund 80 Diebstähle aus parkierten Autos in Luzern und Emmen. Bisher konnte sie die Hälfte davon aufklären. Kathrin Brunner Artho 02.09.2021, 17.45 Uhr

Ein Dieb macht sich an einem Auto zu schaffen. Symbolbild: Keystone

In der Stadt Luzern und Emmenbrücke haben sich in jüngster Zeit Diebstähle aus unverschlossenen Autos gehäuft, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Zwischen Mai und Juli sind über 40 Vorfälle gemeldet worden. Daraufhin konnte die Polizei Mitte Juli eine 32-jährige Schweizerin verhaften. Die mutmassliche Täterin sei vorwiegend in Parkhäusern und privaten Tiefgaragen tätig gewesen. In die Autos gelangen konnte sie, indem sie an den Autogriffen rüttelte und prüfte, ob die Türen verriegelt waren. Bei Cabriolets schlitzte sie jeweils die Stoffdächer auf. Anschliessend entwendete sie Portemonnaies, Rucksäcke und Bargeld. Überführt wurde die Frau anhand von Hinweisen und DNA-Spuren, die sie an den Autos hinterliess.