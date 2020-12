Luzern und Nidwalden Neue Geschäftsleitung für die Spital AG Die künftige Luzerner Kantonsspital AG wird von einer neun Personen umfassenden Geschäftsleitung geführt werden. Die Organisation in den einzelnen Spitalbetrieben bleibt erhalten, wie das Luzerner Kantonsspital (Luks) am Mittwoch mitteilte. 09.12.2020, 17.30 Uhr

(sda)

Zur Luzerner Kantonsspital AG wird auch das Kantonsspital Nidwalden gehören. In der neuen Organisation übernehme eine neunköpfige Geschäftsleitung die Geschäftsführung der Spitalgruppe, teilte das Luks mit.

Sieben der neun Posten sind bereits vergeben, und zwar alle an Männer, die am Luks arbeiten. Vorsitzender der Geschäftsleitung ist der heutige Luks-Direktor Benno Fuchs. Weiter sind in der Geschäftsleitung die Ressorts Finanzen und Personal, Spezialkliniken, Medizinsteuerung und -koordination, Pflege, Betrieb und Informatik vertreten.

Zwei Geschäftsleitungsposten, die Leitung Luzern und die Leitung Regionen, sind noch nicht besetzt. In der erweiterten Geschäftsleitung sind unter anderem auch die Leiter der Standorte Wolhusen LU, Sursee LU und Stans NW vertreten. Mit der erweiterten Geschäftsleitung könnten alle Unternehmensbereiche in wichtige Entscheide eingebunden werden, hiess es in der Mitteilung.

Umwandlung Mitte 2021

Zentrales Element der neuen Organisation sei die Koordination des medizinischen Angebots und die Zusammenarbeit zwischen den Standorten, hiess es in der Mitteilung. Nur so könne in einem nächsten Schritt die angestrebte Versorgung mit einem Zentrumsspital und einem leistungsstarken Netzwerk umgesetzt werden.

Als nächstes werden das Luzerner und das Nidwaldner Kantonsspital Mitte 2021 in Aktiengesellschaften umgewandelt. Dann wird die Luzerner Kantonsspital AG 60 Prozent der Aktien der Spital Nidwalden AG kaufen. Die restlichen 40 Prozent der Aktien hält der Kanton Nidwalden, der auch Eigentümer der Spitalgebäude in Stans bleibt.