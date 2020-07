Lebensretter warnen: Das sind die Unfallrisiken abseits der Luzerner Badis Wegen Corona verbringen dieses Jahr die meisten Schweizer ihre Sommerferien zu Hause. Weil in den Badis Abstandsregeln gelten, mahnt die SLRG Schwimmer, an unbeaufsichtigten Plätzen vorsichtig zu sein – das gilt auch bei Luzerner Flüssen und Seen. Alexander von Däniken 07.07.2020, 05.00 Uhr

Eine Abkühlung an einem heissen Sommertag tut gut – wenn man schon vor dem Sprung ins Gewässer einen kühlen Kopf bewahrt. Ein 22-Jähriger ist am 29. Juni leichtsinnig kopfvoran in den Rotsee gesprungen. Und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Der Unfall geschah bei der Rotseewiese, die zum Naturschutzgebiet gehört; das Wasser war an jener Stelle nur 1,1 Meter tief. Baden ist am Rotsee nur in der Rotseebadi erlaubt.

Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG befürchtet, dass sich solche Unfälle diesen Sommer häufen. Schliesslich verbringen viele Leute ihre Ferien wegen der Pandemie voraussichtlich in der Schweiz. Und weil Schwimmbäder ihre Besucherzahlen begrenzen müssen, werden wohl vermehrt offene Gewässer aufgesucht – also unbeaufsichtigte Uferplätze an Seen und Flüssen.

Die Reuss in der Stadt Luzern ist bei Flussschwimmern beliebt. Die Stadt hat darum mit der SLRG eine Flusskarte erarbeitet. PD

Umfrage zeigt: Lust auf Schwimmen in Seen und Flüssen gestiegen

Die Sorge ist nicht unbegründet. Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GfS Zürich hat kürzlich ergeben, dass 68 Prozent der befragten Deutsch- und Westschweizern im See schwimmen wollen; 8 Prozent mehr als 2016. 34 Prozent wollen im Fluss baden gehen, 2016 waren es noch 29 Prozent. Gesunken hingegen ist die Lust aufs Schwimmen im Pool (von 68 auf 56 Prozent) und im Meer (von 49 auf 28 Prozent).

Nicht nur deshalb hat die SLRG Daniel Koch als Botschafter gewonnen. Der ehemalige Leiter «übertragbare Krankheiten» des Bundesamts für Gesundheit kennt wie die SLRG die Gefahren in den offenen Gewässern, weshalb die SLRG zusammen mit ihm das Projekt «Corona Sommer 2020» lanciert hat. Daniel Koch sprang an einer ihm bekannten Stelle in die «bebadbare» Aare:

Die SLRG arbeitet auch mit den Städten zusammen. So ist zum Beispiel mit der Stadt Luzern die Reusskarte entstanden:

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Von 49 Ertrinkungsfällen letztes Jahr haben sich 24 in einem See und 23 in einem Fluss ereignet. Nur einen Fall gab es in einem Schwimmbad, einen beim Tauchen. Das Verhältnis ist jedes Jahr etwa gleich.

Risikogruppe: Junge Erwachsene

Die Ertrinkungsstatistik zeigt auch, dass der Unfall am Rotsee in Bezug auf Alter und Geschlecht keine Seltenheit ist. Ueli Bärtschi, Präsident der SLRG-Sektion Luzern, führt zwei Risikogruppen auf. Zum einen junge Erwachsene: «Sie überschätzen oft ihre Kompetenz im Zusammenhang mit den Risiken.» Dazu hat die SLRG gemeinsam mit ihrem Partner Visana eine eigene Präventionskampagne lanciert, auf welcher man auch einen Safety-Check machen kann.

Zum anderen gehören Personen mit Migrationshintergrund zu den Risikogruppen. Bärtschi: «Solche Leute kennen die lokalen Gegebenheiten zu wenig, passen sich dem sichtbaren Verhalten an und unterschätzen dadurch die Risiken beim Baden im offenen Gewässer.» Vor diesem Hintergrund hat die SLRG gemeinsam mit dem Schweizerischen Roten Kreuz und dem Verband der Hallen- und Freibäder die Verhaltensregeln wie Bade- und Flussregeln der SLRG auf diverse Fremdsprachen übersetzt.

Nicht in allen Gewässers ist Baden erlaubt

Generell rät Bärtschi, sich vorab über die Badestelle gründlich zu informieren. Oft stehen Luzerner Gewässer unter Naturschutz; das Baden ist wie am Rotsee oder Baldeggersee nur in den Badis erlaubt. Weitere Gewässer wie der Mauensee oder Soppensee sind in Privatbesitz. Sind diese Kriterien geklärt, geht es um die meteorologischen Verhältnisse: Wie ist die Sicht? Kündet sich ein Gewitter an? «Ein vermeintlich harmloser kleiner Fluss kann zum reissenden und allfällig tödlichen Strom werden, wenn oberhalb ein starker Regen fällt», sagt Bärtschi.

Genauso wichtig sei es, die schon lange existierenden SLRG-Baderegeln wie auch die SLRG-Flussregeln zu beachten: «Zu häufig werden sie ignoriert – mit teils lebensgefährlichen, gar tödlichen Folgen.»