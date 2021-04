Luzern «Unverständnis und Widerstand» – Gastronomen sorgen sich um Coronadisziplin auf den Terrassen Die Umsetzung der Coronamassnahmen in den Aussenbereichen der Restaurants erweist sich als schwierig. Die Regeln seien «verwirrend», kritisiert der Präsident des Verbands Gastro Luzern. Hugo Bischof 22.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grossandrang in den Boulevard-Restaurants am Rathausquai in Luzern am Montag, am ersten Tag der Öffnung. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 19. April 2021)

Seit Montag sind die Aussenbereiche von Restaurants wieder offen für Gäste. Die Freude darüber ist gross. Das Ganze hat aber auch eine Schattenseite. Die Disziplin in Sachen Coronaschutzmassnahmen lässt bei vielen Restaurantgästen zu wünschen übrig.

In der Luzerner Gastroszene ist man beunruhigt darüber – auch im Hinblick auf den kommenden Samstag. Dann wird es bei schönem Wetter auf den Terrassen wohl wieder einen Grossandrang geben. Florian Eltschinger vom Luzerner Gastrounternehmen Remimag AG sagt:

«Ein allzu sorgloses Verhalten kann die neu gewonnene Freiheit gefährden.»

Raymond Hunziker, Geschäftsführer der Tavolago AG und Vorstandsmitglied von Gastro Stadt Luzern, betont: «Es ist schön, dass wir endlich wieder Gäste begrüssen dürfen.» Er freue sich über die zahlreichen Besuche diese Woche: «Es ist ein Zeichen für die Solidarität mit dem Gastgewerbe.» Aber auch er ist besorgt und appelliert an die Restaurantbesucher, die geltenden Massnahmen des BAG zu befolgen:

« Jeder Gast muss sich registrieren , eine Person pro Tisch reicht nach den neuesten Vorgaben des BAG nicht mehr.»

, eine Person pro Tisch reicht nach den neuesten Vorgaben des BAG nicht mehr.» «Auch am Tisch muss die Maske getragen werden, ausser beim Einnehmen von Speisen und Getränken.»

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 19. April 2021)

Gastronomen und Gäste müssen kooperieren

Dass dies nicht einfach umzusetzen ist, weiss auch Hunziker. Doch: «Wir haben keine Zeit und Musse, mit dem Gast zu diskutieren und ihn an der Hand zu nehmen, beim Installieren einer App oder dem Ausfüllen der Zettel. Und auch keine Zeit, die Notizen auf dem Zettel zu kontrollieren.» Die Versuchung sei deshalb gross, in Stresssituationen «beide Augen zuzudrücken.» Gemäss Hunziker stehen sowohl die Gastronomen als auch die Gäste in der Pflicht:

Raymond Hunziker, Geschäftsführer der Tavolago AG und Vorstandsmitglied von Gastro Stadt Luzern. Hier hängt er ein Küchentuch am Regierungsgebäude auf zum Start einer Petition der Hotel- und Gastronomiebranche Anfang des Jahres.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 08. Januar 2021)

«Wir alle wollen, dass schon bald der nächste Lockerungsschritt kommt, dafür müssen wir jedoch alle an einem Strick ziehen.»

Der Verband Gastro Stadt Luzern appelliert deshalb an seine Mitglieder und die Bevölkerung, die Schutzmassnahmen mitzutragen.

«Wir sind der Meinung, dass sich die Bevölkerung bewusst ist, dass die Öffnungsmassnahmen nur dann weitergeführt werden können, wenn sie sich an die Vorschriften hält und sich weiterhin viele Personen impfen lassen», sagt David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport.

«Das Befolgen der Vorschriften ist somit im ureigenen Interesse aller Beteiligten.»

Regeln sind unbekannt oder stossen auf Widerstand

Die letzten Tage hätten gezeigt, dass vielen die geltenden Regeln nicht bewusst seien, sagt Raymond Hunziker: «Entsprechend stossen wir auf unseren Terrassen auf teilweise grosses Unverständnis und sogar Widerstand.»

Wie gross die Verunsicherung ist, merkt man, wenn man sich als Gast beim Personal nach dem korrekten Verhalten erkundigt. Da erhält man zum Teil unterschiedliche Antworten. Muss sich bei einer sechsköpfigen Familie jedes einzelne Mitglied registrieren? «Streng genommen schon, ausser Kinder unter 12 Jahren», sagt dazu Hunziker. Muss ich zwischen Hauptgang und Dessert die Maske anziehen? Auch hier gilt: «Eigentlich schon.» Dass die Regeln in den einzelnen Restaurants zum Teil etwas grosszügiger ausgelegt werden, liegt auf der Hand.

Ruedi Stöckli, Verbandspräsident Gastro Luzern



Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel, 11. Dezember 2020)

«Die Regeln sind verwirrend», sagt Ruedi Stöckli, Präsident des Verbands Gastro Luzern. Er appelliert an den gesunden Menschenverstand:

«Wenn ich zu viert an einem Tisch sitze, mit genügend Abstand, befinde ich mich in einem geschützten Bereich.»

Registrierung soll schweizweit vereinheitlicht werden

Absolut entscheidend ist für Raymond Hunziker die Einhaltung der Registrierungspflicht beim Restauranteintritt: «Das ist unsere Verantwortung, um allfällige Ansteckungsketten zu unterbinden.» Er appelliert an die Bevölkerung, sich für die digitale Registration per App auf dem Handy zu entscheiden: «So erhalten wir zuverlässig alle relevanten Daten.» Theoretisch sei zwar auch eine manuelle Registration mit Handzetteln möglich: «Doch wir Gastronomen sind verpflichtet, die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten. Und dies ist auf dem Papierweg schlicht unmöglich.»

Schon hier zeigt sich das nächste Problem. Es gibt zurzeit noch keine nationale App, sondern unterschiedliche regionale Apps. Hier wollen die Gastronomen aber aktiv auf das Bundesamt für Gesundheit zugehen. Am Mittwoch lancierte die Arbeitsgruppe Gastgewerbe Luzern mit der Unterstützung von GastroSuisse sowie dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) eine nationale Petition zur Schaffung einer einheitlichen landesweiten Lösung zur Kontaktverfolgung bei Freizeitangeboten, konkret einer nationalen App.