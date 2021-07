Stadt Luzern: Ein Verletzter bei Kollision zweier Velofahrer

Luzern Velofahrer kollidieren auf dem Velo- und Gehweg Freigleis – 15 Jähriger verletzt sich bei Sturz In der Stadt Luzern ist es auf dem Velo- und Gehweg Freigleis zu einem Zusammenstoss zweier Velofahrer gekommen. Ein Jugendlicher kam dabei zu Fall und verletzte sich. 02.07.2021, 09.14 Uhr

Am Donnerstagmorgen, zirka 7.40 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Velofahrer mit einem Kollegen auf dem Velo- und Gehweg Freigleis entlang der Eschenstrasse Richtung Innenstadt. Auf der Höhe der Bleicherstrasse kam ihnen ein anderer Velofahrer entgegen und es kam zu einer Kollision, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Nach dem Sturz musste sich der Jugendliche in ärztliche Behandlung begeben.