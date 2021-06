Luzern - Verkehrshaus mit erfreulicher Besucherzahl trotz Pandemie

In seiner über 60-jährigen Geschichte hat das Verkehrshaus der Schweiz eine solche Zeit noch nie erlebt. Am 14. März 2020 wurde das meistbesuchte Museum des Landes wegen der Covid-Pandemie behördlich geschlossen. Nach der Wiedereröffnung des Museums am 11. Mai 2020 ging es mit den Eintrittszahlen langsam aufwärts: Auf einen umsatzstarken Sommer folgte ein ausserordentlicher Monat Oktober, der besser als im Vorjahr 2019 abschloss (ohne Swiss City Marathon). Am 11. Dezember 2020 beschlossen die Behörden aufgrund der epidemiologischen Lage, die Museen ab dem 13. Dezember 2020 wieder zu schliessen.