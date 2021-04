Kanton Luzern Von «Selten so ein gutes Bier gehabt» bis hin zu «Es kam mir vor wie Fasnacht» – Gäste wie Wirte erfreuen sich an den offenen Terrassen Am Montag durften Restaurants und Bars zum ersten Mal seit vier Monaten wieder Gäste zu Tisch bedienen – und diese kamen zahlreich. Dank des erfreulichen Wetters war etwa der Luzerner Rathausquai gut besucht. Philipp Wolf und Ernst Zimmerli 19.04.2021, 17.57 Uhr

Das gute Wetter am Montag kam etwa so überraschend wie die Coronalockerungen des Bundesrates vergangenen Mittwoch. Zahlreiche Restaurants hatten zwar vor, ihre Terrassen für den Empfang von Gästen vorzubereiten. Diese wurden hingegen vielerorts wegen der schlechten Wettervorhersagen kaum erwartet. Doch dann kam der Montag und mit ihm die Sonne und mit ihr viele Menschen, die sich nach etwas Geselligkeit oder einem kühlen Bier sehnten.

Die Aussenterassen dürfen seit Montag wieder bewirtet werden. Bild: Patrick Hürlimann (19. April 2021)

Wer kurz nach halb eins den Luzerner Rathausquai entlang schlendert, hat kaum eine Möglichkeit, einen Tisch zu ergattern, und das obschon nur vereinzelt Lokalitäten geschlossen geblieben sind. Soweit das Auge reicht, geniessen Gäste die Aprilsonne. Es wird gegessen, geredet, getrunken, gelacht. Die Stimmung ist aufgeräumt. Zumindest bei jenen, die einen Tisch gefunden haben.

«Das gibt es doch nicht. Alle Tische sind besetzt», konstatiert etwa ein älterer Mann, als er sich ungläubig umsieht. Derweil ist unweit von ihm eine Frau alles andere als überrascht, keinen Sitzplatz zu finden. «Das war ja zu erwarten», meint sie zu ihrer Begleitung.

Vom Andrang überrascht

Einer jener, die das nicht unbedingt so erwartet hatten, ist Alois Keiser, Geschäftsführer der Rathaus Brauerei. So was habe er noch nie erlebt, sagt er. «Die Wiedereröffnung verläuft sehr zufriedenstellend.» Der Gästeandrang sei vergleichbar mit einem schönen Sommertag.

Zunächst hatte das Restaurant übers Internet Tischreservationen entgegengenommen. Doch waren diese rasch so zahlreich, dass man bald keine Reservationen mehr zuliess. Weit über 100 Reservationen sowohl für die Mittagszeit als auch den Abend habe es gegeben.

Die Rathaus Brauerei wird am Tag der Wiedereröffnung rege besucht. Bild: Patrick Hürlimann (19. April 2021)

Keiser lässt den Blick über den Aussenbereich schweifen. Jeder Tisch ist besetzt, bis auf einen – der ist reserviert. Um 9 Uhr hatte die Rathaus Brauerei den Aussenbereich geöffnet. Auf die Gästezahlen am Vormittag angesprochen, sagt Keiser:

«Es kam mir vor wie Fasnacht.»

Von Anfang an seien die Gäste zahlreich gekommen. Das freue ihn und seine Angestellten. Die Freude des Servierpersonals über die Wiedereröffnungen ist den ganzen Rathausquai entlang hör- und spürbar. Unweit des Rosengart Platzes begrüssen Kellnerinnen und Kellner ihre Kundschaft mit den Worten: «Schön sind Sie wieder da.»

Und die Gäste freuen sich ebenso. Ausserhalb von La Bonne Cave geniessen drei ältere Frauen in der Mittagssonne Hugos und gönnen es den Restaurantbetreiberinnen und -betreibern, dass sie wieder geöffnet sein dürfen. «Wir wünschen ihnen ganz viel Umsatz.» Geplant hätten sie den Terrassenbesuch aber nicht gehabt, viel mehr hatte er sich durch das gute Wetter ergeben.

Am Luzerner Rathausquai genossen viele Leute die offenen Terrassen – und das schöne Wetter. Bild: Patrick Hürlimann (19. April 2021)

Das Beste an der Terrasse: Die offene Toilette

Leute, die, sobald der Bundesrat die Lockerungen bekanntgegeben hatte, den Besuch ihres Stammlokals planten, gibt es aber durchaus. So etwa eine Frau und zwei Männer, die auf der Terrasse des Bistro Novum im Horwer Dorfzentrum sitzen. Sie seien öfter hier – wenn es denn die pandemische Lage erlaube. Sie geniesst ein Panaché, der ältere der beiden Männer eine Stange Quöllfrisch und der jüngere einen Kübel Eichhof. Und wie schmeckt das erste Bier auf der Terrasse? Die Antwort des Eichhof-Trinkers kommt postwendend:

«Selten so ein gutes Bier gehabt.»

Für die Frau Mitte 50 steht derweil noch etwas anderes im Vordergrund im Zusammenhang mit den Terrassenöffnungen: «Wissen Sie, was das Beste daran ist? Jetzt hat man wieder ein WC in der Nähe, wenn man draussen was trinken geht!»

Öffnung der Terrassen lohnt sich nicht für alle Lokale

In Sursee zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Luzern oder Horw: Die Leute haben sehnlichst auf eine Öffnung der Terrassen gewartet. Rund die Hälfte aller Restaurants, Bars und Cafés nützt die wiedergewonnene Freiheit – und praktisch alle sind zufrieden. Die Vorplätze und Terrassen beim Wirtshaus Wilder Mann und Hotel Hirschen sind gut besucht.

Jene Restaurants, die ihre Terrassen weiterhin geschlossen halten, tun dies ausnahmslos aus «wirtschaftlichen Gründen», wie beispielsweise explizit auf einem Aushang beim Ristorante Caruso zu lesen ist.

Beim «Stadtcafé» sind trotz kühlem Wind nur noch wenige freie Plätze auszumachen, entsprechend glücklich zeigt sich Geschäftsführerin Ursula Koller: «Die Freude ist riesig, unsere Gäste wieder bewirten zu können.» Es stehe und falle aber alles mit dem Wetter, und dieses sei heute besser als erwartet und auch die Aussichten seien gut. Mit einem Lächeln im Gesicht fügt sie an:

«Etwas komisch ist es allerdings, denn wir müssen die ganzen Arbeitsabläufe praktisch wieder von Grund auf lernen.»

So finden Sie Ihr Lieblingsrestaurant

Welche Restaurants in der Zentralschweiz haben ihre Terrassen bereits in Betrieb genommen? Zu welchen Zeiten sind sie geöffnet? Auf welches Angebot darf man sich freuen? Einen Überblick gibt diese Karte

Möchten Sie Ihr Restaurant auch in unserer Karte und Liste sehen? Dann melden Sie sich bei uns unter: online@luzernerzeitung.ch oder per Whatsapp 079 292 59 17 mit Angaben zu Öffnungszeiten und Angebot.