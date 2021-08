Luzern Seniorenuniversität: Veranstalter und Besucher starten vorsichtig ins Herbstsemester Die Seniorenuniversität öffnet am Montag wieder die Türen – sowohl für den Präsenzunterricht als auch auf dem neuen Online-Portal. Letzteres wird jedoch noch kaum genutzt. Stephan Santschi 30.08.2021, 16.07 Uhr

Erstens kommt es schlimmer, und zweitens als man denkt. So könnte man das letzte Geschäftsjahr der Seniorenuniversität Luzern umschreiben. Die Ungewissheit vor exakt einem Jahr war zwar gross, niemand wusste, wann die Coronamassnahmen wieder zum Toresschluss führen würden. Dass dies bereits Ende Oktober geschah und bis in den Juni 2021 keine Lockerung eintrat, war aber doch gar heftig und hatte einschneidende Konsequenzen. «In unseren Finanzen entstand ein grosses Loch, rund 100'000 Franken fehlten», berichtet Präsident Michel Hubli, doch er betont auch: «Wir haben es überstanden – dank einer guten Betriebsreserve und einer Solidaritätsaktion, die bereits über 70'000 Franken eingespielt hat.»

Und so hiess es am Montag auf ein Neues. Voller Tatendrang und Hoffnung wurde das Herbstsemester des 24. Studienjahrs mit einer Feier eröffnet. Wieder präsentiert sich das Angebot vielseitig, enthält 38 Vorträge, über 40 Seminare, acht Exkursionen in der Schweiz, sowie drei Kulturreisen nach Katalonien und Rom, auch Sprachkurse und Lesezirkel können wieder besucht werden. Das Literaturprogramm ist so reichhaltig wie noch nie, die Kunst legt den Fokus auf den Expressionismus, in der Musik wird die Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival und dem Luzerner Sinfonieorchester wieder aufgenommen. Auch Corona wird nochmals zum Thema, ein Vortrag widmet sich dem angeblich ersten Lockdown der Welt, 1631 in Florenz.

Die Anmeldungen fallen bisher aber eher verhalten aus. «Die Leute sind vorsichtig geworden, schreiben sich nicht mehr so schnell für eine Veranstaltung ein, wie sie es noch vor zwei Jahren getan haben», stellt Hubli fest. Vorsichtig geworden ist deshalb auch der Veranstalter, beschränkt den Präsenzunterricht vor allem auf seine Räumlichkeiten am Schweizerhofquai und nutzt die Kapazitäten der Universität an der Frohburgstrasse nur bei Überbuchung.

Ein voller Hörsaal an der Uni Luzern vor der Pandemie. Jetzt heisst es für auch für die Seniorenuni Abstandhalten. Bild: Corinne Glanzmann, 14. Januar 2019)

Zudem zeigt er sich innovativ, hat Anfang Jahr in Zusammenarbeit mit dem Start-up-Projekt «OldSchool» die digitale Plattform «myULU3» lanciert, auf der sämtliche Vorträge live oder als Replay in die Wohnstube übertragen werden. «Diese Neuheit ist eine positive Folge aus dieser schwierigen Zeit», sagt Michel Hubli, und er führt aus: «Auch in der dritten Lebensphase ist Bildung so lebensnotwendig wie vorher. Dazu gehört der Umgang mit neuen Medien und Technologien. Wir möchten auch die Senioren in dieses Boot holen.»

So richtig warm geworden ist die Klientel mit der neuen Vortragsform indes noch nicht, im ersten Halbjahr nutzten 350 Personen das Online-Angebot, Ziel waren 500. «Ältere Semester können sich mit der digitalen Welt zum Teil nicht anfreunden, die Seniorenuniversität ist eben auch ein sozialer Treffpunkt», erklärt Hubli. Für den Präsenzunterricht gelten dabei die bisherigen Schutzvorrichtungen, sprich Maskenpflicht, Hygiene und Abstandhalten, auf ein Covid-Zertifikat mit der 3G-Regel wird aufgrund der bisherigen Anmeldungen vorerst bis zu den Herbstferien verzichtet.

Trotz der Ungewissheit über künftige Coronamassnahmen und deren Konsequenzen für die Seniorenuniversität, die als Non-Profit-Organisation geführt wird, ist Michel Hubli zuversichtlich: «Dank der finanziellen Unterstützung von Stiftungen, Spendern und des Kantons kommen wir über die Runden. Wir wären auch für eine nächste Welle gerüstet.»