Dienstleistungen Wegen Corona schränkt die Stadtverwaltung Luzern ihre Öffnungszeiten ein Die Dienstleistungen der Stadt sollen von den Einwohnerinnen und Einwohnern falls immer möglich nur noch telefonisch oder via Mail bezogen werden. Einzelne Schalter sind nur noch auf diesem Weg zu erreichen. 19.01.2021, 16.18 Uhr

(dvm) Die vom Bundesrat angeordnete Pflicht zu Homeoffice betrifft auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Verwaltung. Dennoch stehen weiterhin alle Dienstleistungen der Bevölkerung zur Verfügung. Einige Angebote sind jedoch nur noch per Telefon oder online nutzbar, wie die Stadtverwaltung am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.