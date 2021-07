Hochwassergefahr: Stadt Luzern baut an der Reuss Sandsäcke auf

Luzern Wegen Hochwassergefahr: Stadt stellt entlang der Reuss Sandsäcke auf Die Feuerwehr wird neuralgische Stellen entlang der Reuss mit Sandsäcken und weiteren Schutzbauten vorsorglich sichern. Denn: Die Pegel können in den nächsten Tagen weiter steigen. 12.07.2021, 14.40 Uhr

Die Reuss droht stellenweise über die Ufer zu treten. Bild: Patrick Hürlimann, (Emmen, 9. Juli 2021)

Die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen haben dazu geführt, dass der Pegel des Vierwaldstättersees und der Reuss stark angestiegen ist. Aufgrund der in den nächsten Tagen angekündigten Regenmengen steigt die Hochwassergefahr weiter – auch in der Stadt Luzern.

Die Feuerwehr hat die Situation in den letzten Tagen laufend beobachtet. Nun handelt der Luzerner Gemeindeführungsstab, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heisst. Er hat entschieden, vorsorgliche Massnahmen zu ergreifen. Wie die Prognosen von Meteo Schweiz nämlich zeigen würden, könne nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere die Reuss an einigen Stellen über die Ufer trete. Die Feuerwehr werde deshalb in den nächsten Tagen neuralgische Stellen entlang der Reuss mit Sandsäcken und weiteren Schutzbauten sichern.

Private Liegenschaftsbesitzer, die ihre Häuser zusätzlich schützen möchten, können sich bei der Zivilschutzorganisation Pilatus beraten lassen. Aufgrund des hohen Wasserstandes raten die Behörden weiterhin dringend davon ab, in der Reuss zu schwimmen. An einigen Stellen herrscht akute Lebensgefahr. (dvm)