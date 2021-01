Luzern Wegen Fasnachtsabsage: Zunftmeister drehen eine zweite Runde – notgedrungen In Luzern haben die Zunft zu Safran und die Weyzunft ihre letztjährigen Zunftmeister Daniel Medici und Rolf Birchler für ein weiteres Amtsjahr gewählt. Das ist ein Novum in der Geschichte der Luzerner Fasnacht. Hugo Bischof 05.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Medici wurde beim Jahresbot der Zunft zu Safran einstimmig als Zunftmeister und Fritschivater 2021 gewählt. Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl von Rolf Birchler zum Wey-Zunftmeister 2021. Beide hatten dieses Amt schon 2020 inne. Das ist einzigartig in der Geschichte der beiden Zünfte, denn normalerweise wird jedes Jahr ein neuer Zunftmeister gewählt. Bei der Safran-Zunft mussten dafür die Satzungen geändert werden. Das Bot kann auf Antrag des Zunftrates die Amtszeit des Zunftmeisters bei ausserordentlichen Ereignissen wie Krieg oder Pandemie nun neu um maximal ein Jahr verlängern.

Daniel Medici, Saferab-Zunftmeister und Fritschivater 2020 und 2021.

Bild: Zunft zu Safran

Daniel Medici Der 54-jährige Daniel Medici, Zunftmeister der Luzerner Zunft zu Safran, ist Inhaber der Musegg Immobilien AG. Er wohnt in Kastanienbaum, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er trat 1990 in die Zunft zu Safran ein. 2013 war er Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Als Zunftweibel amtet weiterhin Richi Hess.

Auch das Bärteliessen wurde abgesagt

Der Grund für die Verlängerung der Amtszeiten der beiden Zunftmeister ist die Absage der Fasnacht 2021 wegen der Coronapandemie. Einerseits haben die Zunftmeister deswegen weniger zu tun. Andererseits entgehen ihnen die prestigeträchtigen Auftritte an den traditionellen Anlässen wie den Tagwachen und den Umzügen. Aufgrund der epidemiologischen Lage hat die Safran-Zunft auch die Zunftmeister-Abholung am 16. Januar abgesagt, ebenso das Bärteliessen, das am gleichen Abend im KKL Luzern hätte stattfinden sollen.

Dass es unter diesen Umständen schwierig ist, jemanden für die Übernahme eines solchen anspruchsvollen Amts zu motivieren, liegt auf der Hand. Gemäss dem alten und neuen Safran-Zunftmeister Daniel Medici werden die Amtszeiten von Zunftmeistern wegen Corona nicht nur in Luzern, sondern auch an vielen anderen Orten um ein Jahr verlängert.

Die Zunft zu Safran gibt den Namen ihres neuen Zunftmeisters jeweils im Anschluss an ihr Jahresbot Anfang Jahr bekannt – ohne dessen vorheriges Wissen und ohne weitere Kandidaturen. Laut Medici stand der Name des neuen Safran-Zunftmeisters eigentlich schon im Juni 2020 fest. «Am 25. September teilte der Zunftrat den Zünftlern aber mit, dass er dem Bot 2020 keinen neuen Zunftmeister zur Wahl vorschlagen wird.» Medici:

«Unter den gegebenen Umständen wollten wir dieses ehrenvolle Amt niemandem zumuten.»

Rolf Birchler (links), Weyzunftmeister 2020 und 2021, mit seinem Weibel Remo Bucher. Bild: Wey-Zunft

Rolf Birchler Der 67-jährige Rolf Birchler, Zunftmeister der Luzerner Wey-Zunft, lebt in Rothenburg. Er ist verheiratet und hat eine Tochter und zwei Enkelinnen. Der ausgebildete Elektromonteur arbeitete vor seiner Pensionierung als Netzwerktechniker bei der Swisscom. Birchler ist 2005 in die Weyzunft eingetreten. Als sein Zunftweibel amtet Remo Bucher.

Bei der Wey-Zunft wird der neue Zunftmeister im Vorfeld von der Zunftmeister-Wahlkommission vorgeschlagen und dann angefragt. Dies bleibt bis zum Jahresbot am 2. Januar streng geheim. Dort erfolgt dann die Wahl. «Da bereits im September die beiden grossen Umzüge und dann alle öffentlichen Fasnachtsanlässe abgesagt wurden, war es nicht sinnvoll, nach einem neuen Zunftmeister Ausschau zu halten», sagt Rolf Birchler: «Daher wurde ich angefragt, ob ich es mir vorstellen könne, um ein Jahr zu verlängern.»

Neben den grossen Fasnachtsanlässen gibt es bei beiden Zünften das ganze Jahr über weitere interne Events, die ebenfalls abgesagt werden mussten. «Der soziale, zwischenmenschliche Kontakt ist das, was mir am meisten fehlt», sagt Rolf Birchler. «Ob 2021 einige dieser Events trotzdem stattfinden können, hängt vom Verlauf der Pandemie ab.»

Heimbesuche finden trotzdem statt

Unbedingt festhalten wollen die beiden Zünfte auch dieses Jahr an den traditionellen Bescherungsfahrten zur Vorfasnachtszeit in Betagtenzentren und Heimen. «Diese sind für uns sehr wichtig», sagen Daniel Medici und Rolf Birchler unisono. «Die Daten im Januar stehen bereits fest, wir sind bereits daran, die Geschenksäcklein zu verpacken», sagt Birchler.

Wie und unter welchen Bedingungen die Heimbesuche durchgeführt werden können, steht aber noch nicht fest. «Es ist natürlich unvorstellbar, dass wir mit einer Delegation in den Heimen vorbeigehen», sagt Medici. «Letztes Jahr habe ich dabei wohl rund 800 Hände geschüttelt, das ist dieses Jahr unmöglich.» Birchler sagt: «Je nach Situation werden wir die Geschenke vielleicht draussen im Garten oder in irgendeiner anderen Form übergeben.»

Unter dem Strich etwa gleich viele Ausgaben

Ein Amtsjahr bedeutet für die Zunftmeister jeweils auch grosse Ausgaben. Dieses Jahr wird es für sie aufgrund der vielen Absagen etwas günstiger. Schon letztes Jahr waren die Ausgaben tiefer. «Verteilt über die beiden Jahre bleibt unter dem Strich aber etwa gleich viel», sagt Medici.

«Wir haben das Budget 2020 nicht ganz aufgebraucht, das werden wir 2021 so weit wie möglich nachholen, je nachdem, wie viele Veranstaltungen möglich sein werden», erklärt Birchler.