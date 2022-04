Luzern Wegen neuem Geldspielgesetz: Luga und Määs müssen auf Tombola verzichten Ein beliebter Bestandteil von Messen und Events ist fast unbemerkt weggebrochen. Vor allem für die Määs ist das ein herber Schlag – und für eine Firma aus Beckenried. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 28.04.2022, 17.00 Uhr

Besucherinnen und Besucher der Luga müssen auf die Tombola verzichten. Patrick Hürlimann (Luzern, 22. April 2022)

«An der Luga gibt es keine Tombola mehr.» Die Aussage eines enttäuschten Luga-Besuchers lässt aufhorchen. Tombolas sind nicht nur an Jahreskonzerten von Musikvereinen beliebt, warum also sollte eine Publikumsmesse darauf verzichten? Recherchen zeigen: Grund für das Aus der Tombola ist das neue Geldspielgesetz der Schweiz und die dazugehörige Verordnung, die seit 2019 in Kraft sind.

In der Verordnung über Geldspiele steht: «Für Tombolas beträgt die Summe aller Einsätze maximal 50'000 Franken.» Erlaubt wären sie also grundsätzlich noch, die Tombolas. Doch: «Mit dieser Einsatzsumme könnten wir den Stand an der Luga nach zwei bis drei Tagen wieder abbauen. Das lohnt sich hinten und vorne nicht», sagt Ueli Flüeler, Geschäftsführer und Gründer der Swisstombola AG. Veranstalter von grossen Events erhalten auch keine Bewilligung mehr für Tombolas.

Das Geschäft ist vollständig eingebrochen

Swisstombola ist der einzige Schweizer Dienstleister seiner Art. Die Firma aus Beckenried hat seit 1993 Tombolalose hergestellt und vertrieben sowie auf Wunsch von Veranstaltenden die Preise organisiert und die Lose verkauft. Was der Firma widerfahren ist, kann man geradezu als tragisch bezeichnen. Ueli Flüeler:

«Mit der Gesetzesänderung hatten wir 80 Prozent Umsatzeinbusse und durch Corona ist auch noch der Rest weggebrochen.»

Er musste zwölf festangestellte Mitarbeitende entlassen, über 100 Losverkäuferinnen und -verkäufer erhielten keine Aufträge mehr. Swisstombola beschränkt sich heute auf das Liefern von Losen an Vereine für kleine Tombolas. Für die Räumlichkeiten in Beckenried werden Mieter gesucht. «Ich muss mich neu orientieren», sagt Flüeler, der sich mit der Situation abgefunden hat.

Geld für die Bewerbung der Määs fehlt

Für viele Events waren Tombola-Einnahmen eine wichtige Geldquelle – darunter die Lozärner Määs. «Das ist ein herber Rückschlag für uns», sagt Rico De Bona, Präsident der IG Luzerner Herbstmesse und Märkte. Ein Kernauftrag der IG ist es, die Määs zu bewerben, was bisher zu einem grossen Teil durch Tombola-Einnahmen finanziert wurde. Laut De Bona wurde an der Määs jeweils «ein hoher fünfstelliger Betrag» über die Tombola generiert, der nun eingespart werden müsse:

«Das Werbebudget ist entsprechend kleiner, was bedeutet, dass wir unter anderem viel weniger Zeitungsinserate schalten werden.»

Für die Luga, die nur schon mit den Eintritten ganz andere Einnahmequellen hat, fällt das Aus der Tombola weniger ins Gewicht. «Der Wegfall der Tombola ist ungefähr gleichzustellen mit dem Wegfall eines mittelgrossen Ausstellers», sagt Messeleiterin Luzia Roos. Für Besuchende sei die Luga-Tombola jedoch ein Erlebnis gewesen: «Der Lösli-Kauf hat immer einen gewissen Nervenkitzel mit sich gebracht, was grundsätzlich gut ankam.» Es gebe heuer Besuchende, die auf der Suche nach dem Tombolastand bei den Infoständen nachfragen, so Roos. Ihnen werde der Umstand jeweils erklärt.

«Das Geldspielgesetz begünstigt Casinos»

Interessant ist: Bei der Abstimmung über das Geldspielgesetz waren Tombolas kein Thema. «Die Tombolabeschränkung wurde erst mit der Verordnung vorgenommen», sagt Ueli Flüeler. Er kritisiert, dass für Tombolas über alle Teilnehmenden verteilt eine Einsatzsumme von 50'000 Franken gilt, während einzelne Spielerinnen und Spieler übers Handy Hunderttausende verspielen können. Doch der Bund – dessen problematische Rolle im Glücksspielgeschäft auch von der Denkfabrik Avenir Suisse thematisiert wird – habe zu wenig von Tombolas profitiert. «Das Geldspielgesetz begünstigt Casinos», so Flüeler. Es sei kein Wunder, dass sogar neue entstehen.

Übrigens: Viele Kantone, darunter auch Luzern, haben in der Vernehmlassung zur Verordnung für die Tombola-Obergrenze von 50’000 Franken plädiert – der Bund hatte zunächst 25'000 Franken vorgeschlagen.

