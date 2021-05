Luzern Wegen überhöhter Geschwindigkeit: Eine Festnahme und elf Ausweisentzüge Die Luzerner Polizei hat am Wochenende diverse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Das Fazit: Eine Festnahme und elf Ausweisentzüge. 10.05.2021, 15.28 Uhr

(pl) Am Samstag kurz vor 16.30 Uhr war ein 38-jähriger Mann aus dem Kanton Bern auf der Kantonsstrasse bei Gettnau unterwegs. In der 80er-Zone wurde er nach einem Überholmanöver mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen. Dies teilt die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit.