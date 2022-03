Luzern: Maskenpflicht und Besuchseinschränkung in Spitälern gilt

Luzern Weiterhin Makenpflicht und Besuchseinschränkungen in Spitälern des Luks Ab Freitag kehrt die Schweiz in die normale Lage zurück und hebt damit auch alle schweizweit geltenden Coronamassnahmen auf. In den Spitälern des Luks gelten aber nach wie vor Maskentragpflicht und Besuchseinschränkungen. 31.03.2022, 15.56 Uhr

In den Spitälern des Luks sei die Belastung durch mit Covid-19 infizierte Patientinnen und Patienten noch immer spürbar, heisst es in einer Medienmitteilung. Insbesondere auf den Bettenstationen führen demnach die Isolation der betroffenen Personen sowie der krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitenden zu Einschränkungen des Betriebs. Aufgrund dieser aktuellen Lagebeurteilung werden am Luzerner Kantonsspital (LUKS) daher die meisten der geltenden Covid-Massnahmen im Spitalbetrieb noch aufrechterhalten.