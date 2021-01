Luzern Wie die Pandemie die Caritas herausfordert und welche Ziele der neue Geschäftsleiter verfolgt Seit drei Monaten ist Daniel Furrer Geschäftsleiter der Caritas Luzern. Er übernahm die Organisation in einer herausfordernden Zeit. Nun will er die Angebote der Non-Profit-Organisation noch bekannter machen. Roseline Troxler 28.01.2021, 05.00 Uhr

Daniel Furrer (49) lädt in sein Büro in einem Littauer Industriegebäude. Hinter dem Pult hängt ein farbiges Fumetto-Plakat. Das grosse Fenster öffnet den Blick über mehrere Hügelzüge.

Daniel Furrer, fotografiert in seinem Büro, ist seit drei Monaten Geschäftsleiter der Caritas Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Littau, 13. Januar 2021)

Zwei Stockwerke tiefer reparieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Luzern mit Teilnehmern des Beschäftigungsprogramms Velos. Im Erdgeschoss befindet sich die Wäscherei.

Der neue Geschäftsleiter kennt die Branche bestens

Seit drei Monaten ist Daniel Furrer Geschäftsleiter der Caritas Luzern. Er habe sich sehr gut eingelebt, sagt Furrer, der zuvor beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH) Zentralschweiz als stellvertretender Geschäftsleiter wirkte. «Ich bin beeindruckt von der grossen Motivation der Mitarbeitenden», so der Stadtluzerner. Die Caritas Luzern beschäftigt aktuell 175 Festangestellte.

Die letzten Monate brachten nicht nur für Furrer eine grosse Veränderung. Die Caritas Luzern hat ihren Hauptsitz von Luzern nach Littau verlegt. Furrer gewinnt dem Umzug, den sein Vorgänger Thomas Thali aufgegleist hat, Positives ab.

«Die Angebote können so besser verzahnt werden. Doch das Schönste ist, dass ich näher am Geschehen bin und mich auch mit unseren Teilnehmenden austauschen kann.»

Angst, dass die Organisation weniger sichtbar sei, habe er nicht. «Das Restaurant Brünig, der Caritas Markt, Caritas Wohnen, die Kulturlegi oder die Schulden- und Sozialberatung befinden sich weiterhin im Stadtzentrum.»

Deutlicher Anstieg bei den zugewiesenen Stellensuchenden

Die Caritas Luzern wird durch die Coronapandemie gefordert. Die Secondhandläden von Caritas Wohnen in Luzern, Sursee und Hochdorf sind derzeit nicht in Betrieb, und beim Restaurant Brünig gibt es lediglich Take-away. Dies bedeutet zum einen eine Umsatzeinbusse, zum anderen müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anderswo beschäftigt werden. Kommt hinzu, dass die Zahl der Teilnehmer zwischen Anfang und Ende 2020 von 270 auf 390 anstieg. Die Stellensuchenden werden der Caritas Luzern durch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren sowie Gemeinden zugewiesen.

Daniel Furrer in der Velowerkstatt der Caritas Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Littau, 13. Januar 2021)

Deutliche Spuren hinterlässt die Pandemie auch bei den Armutsbetroffenen. Im letzten Jahr hat die Non-Profit-Organisation (NPO) im Zusammenhang mit Corona 726 Schulden- und Sozialberatungen durchgeführt, 300 Nothilfegesuche bearbeitet und 3523 Essensgutscheine ausgegeben. «Das entspricht einer Verdoppelung gegenüber den Vorjahren.» 420’000 Franken wurden Hilfesuchenden ausbezahlt oder in Form von Gutscheinen weitergegeben. Die soziale Integration ist neben der Arbeitsintegration das zweite grosse Aufgabengebiet der Caritas Luzern.

Spendenvolumen stieg im letzten Jahr um eine Million Franken an

Sehr erfreut zeigt sich Daniel Furrer über die Solidarität der Bevölkerung:

«Letztes Jahr nahm das Spendenvolumen um eine Million auf gut drei Millionen Franken zu. Wir durften auch zwei Erbschaften entgegennehmen. Ich bin den Spenderinnen und Spendern sehr dankbar für ihre Grosszügigkeit.»

Der Geschäftsleiter geht davon aus, dass die Anzahl Armutsbetroffener weiter steigt. «Es handelt sich zum Beispiel um Tagesmütter, Arbeitnehmer auf Abruf oder Reinigungskräfte, welche nicht bei einer Sozialversicherung angemeldet sind und keine Kurzarbeit beanspruchen können.» Auch Menschen, die von Reserven lebten, hätten plötzlich keinen Spielraum mehr. «Der Druck auf die Sozialwerke wird weiter steigen.» Furrer hofft, dass der Staat die Schwächsten besser unterstützt. «Diese Personen haben leider kaum eine Lobby.» Der Geschäftsleiter wünscht sich eine kantonale Armutspolitik:

«Der Kanton setzt zu wenig auf Prävention. Mit einer stärkeren Frühförderung könnte er erreichen, dass weniger Kinder, die in Armut aufwachsen, auch als Erwachsene in Armut leben.»



Eine Herausforderung sei Corona auch für die rund 250 Freiwilligen:

«Die Angebote wie Patenschaften für sozial benachteiligte Kinder oder die Begleitung von Migranten wäre aktuell wichtiger denn je, können aber wegen der Pandemie nur eingeschränkt stattfinden.»

Daniel Furrer betont die enge Zusammenarbeit mit den weiteren Geschäftsleitungsmitgliedern Karin Hunziker und Doris Nienhaus. Auch der Austausch zum Vorstand mit Präsidentin Yvonne Schärli funktioniere sehr gut. Die Altregierungsrätin politisierte früher genauso für die SP wie der ehemalige Grossstadtrat Daniel Furrer. Ist die NPO damit politisch nicht zu einseitig aufgestellt? Furrer verneint: «Die Partei spielt bei unserer Arbeit keine Rolle.» Zudem habe er Yvonne Schärli zuvor nicht persönlich gekannt und sei von einem breit zusammengesetzten Vorstand gewählt worden.

«Im Kern geht es immer um Integration»

Beschäftigen wird den Geschäftsleiter in den nächsten Monaten die finanzielle Situation der Caritas: «Wir drehen jeden Franken dreimal um.» Er lobt die vor seinem Antritt initiierten Sparmassnahmen. Furrer, der sich als Teamplayer und Motivator sieht, will ausserdem das Profil der Caritas Luzern schärfen. «Die NPO ist sehr gut verankert. Unser kirchlicher Hintergrund spielt wohl im katholischen Luzern noch eine grössere Rolle.» Allerdings sei vielen unbekannt, was die Caritas Luzern anbietet. «Wir werden noch oft mit dem Asylauftrag in Verbindung gebracht, den wir nun schon seit vier Jahren nicht mehr ausführen.» Die breite Angebotspalette sei nicht einfach zu vermitteln.

«Wir haben eine Wäscherei, eine Werkstatt, drei Restaurants oder eine Schuldenberatung. Doch im Kern geht es immer um Integration.»

Der Geschäftsleiter ärgert sich, dass den NPO immer noch ein etwas «selbst gebasteltes» Image anhaftet. «Unser Ziel ist nicht Profit, aber wir befinden uns genauso hart am Markt.»

Furrer plant auch neue Angebote. Ein wichtiges Thema sieht er in der Digitalisierung, die mit Arbeitslosigkeit und Armut zusammenhängt. «Viele Stellensuchende können sich Geräte nicht leisten oder verfügen nicht über das Wissen, sich digital zu bewerben oder am ‹Online›-Leben teilzuhaben», so der verheiratete Vater zweier Mädchen.

Der begeisterte Ruderer und Schwimmer hofft, dass er den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die NPO bald in finanziell ruhigere Gewässer führen kann. Und er betont: «Ich bin extrem glücklich bei der Caritas.»