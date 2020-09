Nach Brand in griechischem Flüchtlingslager: Luzern will Betroffene aufnehmen In der Nacht auf Mittwoch wurde das Flüchtlingslager in Moria Raub der Flammen. Angesicht der prekären Lage der auf der Insel Lesbos lebenden Flüchtlinge wollen mehrere Schweizer Städte konkrete Hilfe leisten. Pablo Mathis und Zéline Odermatt 10.09.2020, 17.45 Uhr

Die Stadt Luzern fordert den Bund dazu auf, Flüchtlinge aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen. Bild: Murat Tueremis/Laif (Moria, 09. September 2020)

Durch die Brände im Flüchtlingslager Moria hat sich die ohnehin prekäre Situation für die dortigen Flüchtlinge weiter verschlimmert. Aus diesem Grund forderte die Stadt Zürich den Bund auf, umgehend eine nationale Konferenz einzuberufen und die Direktaufnahme der geflüchteten Menschen vorzubereiten.

Die Stadt Luzern teilte am Donnerstag mit, den Vorschlag aus Zürich zu unterstützen. «Die Stadt Luzern bekräftigt mit diesem Schritt die bereits im Juni 2020 mit anderen Städten signalisierte Bereitschaft, mehr Flüchtlinge aufzunehmen», sagt Stadtrat Martin Merki, Sozial- und Sicherheitsdirektor der Stadt Luzern.



Bereits vor den Bränden war die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern prekär. Aus diesem Grund forderten bereits im März dieses Jahres die Grünen zusammen mit den Jungen Grünen den Stadtrat erfolgreich in einem Postulat auf, sich beim Bund für die weitere Aufnahme von Flüchtlingen einzusetzen. Mit der Unterstützung des Vorschlages der Stadt Zürich würde die Stadt also auch diesem Anliegen nachkommen, so Merki.

Nebst Zürich und Luzern wird der Vorschlag auch von den Städten St.Gallen, Winterthur, Basel, Bern, Genf und Lausanne unterstützt. Wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, ist noch unklar. Angaben zu genauen Zahlen konnten keine gemacht werden.