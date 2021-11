Luzerner Jugend Brass Bands brillieren in Montreux

Luzern «Wir sind extrem dankbar, dass wir überhaupt auftreten konnten»: Luzerner Jugend Brass Bands schneiden glanzvoll ab Simon Estermann (40) aus Rickenbach ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen Brass Band Verbands und Präsident des Schweizerischen Solo- und Quartett Wettbewerbs. Er ist ausserdem Principal der Brass Band Rickenbach und hat langjährige Montreux-Erfahrung. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 28.11.2021, 21.43 Uhr

Simon Estermann. Bild: Philippe Dutoit (Montreux,

28. November 2021)

Der Samstag war ein guter Tag für der Luzerner Formationen. Wie werten Sie das Abschneiden als Mitglied des SBBV-Vorstands?

Simon Estermann: In diesem Jahr steht meiner Meinung nach die Tatsache, dass der Wettbewerb überhaupt hat stattfinden können, über allem. Sämtliche Bands haben einen Sieg errungen, die hier in Montreux auftreten konnten.

Von 12 Podestplätzen wurden deren sieben von Luzerner Bands belegt. Als Luzerner kann man trotzdem ein wenig stolz sein?

Natürlich wollen immer alle Leute, die Musik machen, ihr Bestes geben. Aus dieser Sicht her betrachtet, waren es top Leistungen.

Die Austragung im letzten Jahr konnte nicht stattfinden. Wie hungrig waren die Brass Bands auf Montreux?

Das ist kaum zu beschreiben. Der Wettbewerb ist nicht nur musikalisch auf einem hohen Niveau, es ist auch wie ein Klassentreffen. Die Freundschaft der verschiedenen Formationen ist genauso gross wie die Rivalität.

Jedes Jahr sind auch Luzerner Jugend Brass Bands in Montreux stark vertreten. Es scheint, dass man sich um den Nachwuchs in dieser Szene nicht sorgen muss?

Vor allem in der aktuell schwierigen Zeit ist es wichtig, dass man zu den jungen Leuten Sorge trägt und mit ihnen Wettbewerbe besucht. Sie sind von der Krise am meisten betroffen, weshalb sie in der Musik eine wichtige Aufgabe finden. Das tolle Abschneiden der Jugend Brass Bands zeigt, dass man hier auf dem richtigen Weg ist.

Sie haben als Principal mit der Brass Band Rickenbach in der Kategorie Elite den 4. Rang erreicht. Wie ordnen Sie Ihr persönliches Erlebnis ein?

In früheren Jahren hätte ich von der undankbaren Ledermedaille gesprochen. Aber heute muss jedes Ensemble froh sein, wenn es von Corona verschont bleibt. Als ich im Hotelzimmer vor dem Auftritt auf dem Bett sass, wurde mir bewusst, dass ich das erste Mal nicht so nervös bin, sondern einfach nur dankbar. Alle Bands haben vermutlich bis zur letzten Probe gezittert und gehofft, dass kein Coronafall die Pläne über den Haufen wirft. In der aktuellen Situation sind alles nur Momentaufnahmen.

Luzerner Bands am Schweizer Brass Band Wettbewerb in Montreux

