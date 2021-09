Der ehemalige Luzerner Polizist Heinz Steiner im Gespräch

Luzern Zu Wasser, zu Luft und zuvorderst beim Fasnachtsumzug: Nach 43 Jahren als Polizist tritt Heinz Steiner in den Ruhestand Heinz Steiner hat sich nach 43 Jahren bei der Luzerner Polizei pensionieren lassen. Seine Sinne bleiben auch als Rentner geschärft, was er noch vor unserem Treffen unter Beweis stellte. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Das fängt ja gut an. Bereits am ersten Tag als Rentner erlebt Heinz Steiner, dass es vorerst nichts wird mit Kürzertreten. Er könnte gemütlich ein AHV-Zweierli beim unbeschwerten Schwatz mit seinesgleichen geniessen. Doch stattdessen hat sich der 64-jährige Luzerner um 9 Uhr einen Interviewtermin auferlegt. Gut, vielleicht sollte man nach 43 Jahren bei der Polizei nicht eine Vollbremsung auslösen. Man kann ja die Pension sorgfältig angehen.

Wir haben uns beim KKL verabredet. Den Mann würden wir erkennen, die Luzerner Polizei hat der Medienmitteilung zu seiner Pensionierung ein Porträtbild angeheftet. Als der Fotograf und der Reporter vom Parkhaus am Bahnhof Richtung See schreiten, werden sie angesprochen: «Das sind bestimmt die Herren von der LZ.» Ein gutgelaunter Herr in brauner Lederjacke begrüsst das Duo lachend:

«Zwei Männer, einer mit Tasche, der andere mit Fotoausrüstung, das können nur Journalisten sein.»

Heinz Steiner am ersten Tag im Ruhestand am See beim KKL. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. September 2021)

Mit geschultem Auge und geschärften Sinnen eines Polizisten analysierte Steiner die Situation haarscharf, oder aber man erkennt Journis wirklich vom Schiff aus. Wie dem auch sei, Steiner ist ein aufgeweckter Mann, der sich mit Medienleuten und Kommunikation bestens auskennt.

Bei der Sicherheitspolizei Süd hatte er die Funktion als Chef Spezialversorgung. Unter anderem war er Ansprechperson der Polizei bei allen grösseren Events in der Stadt. Wenn bei Spielen des FCL ein grösserer Aufmarsch der Fans zu erwarten war, lief die Koordination der Route über seinen Schreibtisch. Genauso war er beim Altstadtfest, bei Demonstrationen, Kundgebungen und bei der Fasnacht organisatorisch involviert.

Er war auch der Mann, der die Medien mit Zahlen fütterte. Er wusste, wie viele Leute den Fasnachtsumzügen in der Stadt beiwohnten. So manchen Umzug hat er in Polizeiuniform angeführt, weil an der Spitze die Übersicht perfekt ist. Er hatte es verstanden, mit einer Faustregel eine ziemlich genaue Zahl von Umzugsbesuchern zu eruieren. Aber dadurch stand er selber auch im Fokus.

«Sie haben ja keine Vorstellung, wie oft ich mir anhören musste, wie originell ich mich kostümiert habe»,

sagt er und rollt die Augen.

Den Weg zur Polizei nahm Steiner über eine Umleitung. Die Lehrstelle als Kaufmann bei der Suva sagte ihm nicht zu, weshalb er abgebrochen hatte. «Zum Leidwesen meines Vaters, der mit meiner Mutter ein Waisenhaus leitete, wollte ich Maurer werden. In meiner Lehrzeit baute ich unter anderem das heutige Emmen-Center», zählt er auf. Den Polizeiberuf haben ihm Freunde schmackhaft gemacht und auch einige Buben, die er aus dem Heim kannte, traten später der Polizei bei.

Samichlaustag 1999 blieb in Erinnerung

Mit 21 absolvierte er die Polizeischule. Sein erster Fall nach der Ausbildung führte ihn an die Bernstrasse, wo bei einem Schulhaus ein lebloser Körper gefunden wurde. «Zu dieser Zeit rückte die damalige Stadtpolizei auch als Ambulanz aus. Wir fanden in einem Busch eine in einen Teppich eingerollte Frauenleiche. Die Frau wurde mit einem Hammer erschlagen», erinnert er sich.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorfall ereignete sich am Samichlaustag 1999. Steiner, damals seit drei Jahren Offizier und Leiter Operative Dienste, wurde zur Seebrücke aufgeboten. «Ein Autofahrer hatte wohl einen Blackout und fuhr in mehrere Fussgänger auf dem Trottoir. Eine Frau und ihr sechsjähriger Sohn wurden bei der Kollision getötet, die elfjährige Tochter musste schwer verletzt ins Spital überführt werden», schildert er den Vorfall. Steiner hatte als Einsatzleiter danach die Aufgabe, den Ehemann und Vater über die Tragödie zu informieren, auch die Information an die Medien gehörte zu seinem Job. «Damals bewältigte man als diensthabender Offizier solche Situationen, heute würde ein Careteam hinzugezogen. Und für die Kommunikation ist heute eine Medienabteilung zuständig», blickt Steiner zurück.

Inkognito als Sicherheitsbegleiter im Flugzeug

Die Dienstzeit bei der Polizei gestaltete Steiner äusserst vielseitig. Er war auch bei der Wasserpolizei auf dem See im Einsatz. Ebenso agierte er als Polizeitaucher. Eine Geschichte zu diesem Thema erzählt er mit Freude. «Die Tauchprüfung war anspruchsvoll. Diese haben uns Spezialisten einer italienischen Eliteeinheit abgenommen. Als ich viel später einmal Ferien in Italien unternommen hatte, musste ich mein Tauchbrevet vorzeigen, damit ich bei der ansässigen Tauchschule eine Ausrüstung mieten konnte. Als die Leute meinen Ausweis sahen, hätten sie mich am liebsten als Tauchlehrer eingestellt. Offenbar waren unsere Prüfungsinspektoren wirklich grosse Nummern», erzählt Steiner.

Als ehemaliger Wasserpolizist verfügt der Mann auch über einen Segelschein. Aber auch in der Luft hat er etwas vorzuweisen. Steiner hat einige Monate Dienst in Linienflugzeugen absolviert. Allerdings nicht als Pilot, sondern als Sicherheitsbegleiter. Er war einer der Männer, nach denen man sich im Flieger umsieht, in der Hoffnung, dass sich eine Waffe in der Silhouette abzeichnet. Was natürlich vergebens ist, man erkennt die Männer nicht, da sie inkognito reisen, nicht wie an den Fasnachtsumzügen.

Wobei, Steiner muss abermals lachen, als er in Erinnerungen schwelgt: «Einmal fragte mich mein Sitznachbar, bei welchem Polizeicorps ich im Dienst stehe. Als ich ihn fragte, woran er mich erkannt habe, entgegnete er: Gar nicht.» Der Fluggast hat Steiner erklärt, dass der Sitz ihn verraten hat, weil die Sicherheitsbegleiter immer auf demselben Platz sitzen würden – und er stets daneben.

«Politik hat ihr Versprechen nicht eingehalten»

Nun ist aber Schluss mit den Abenteuern. Etwas liegt Steiner aber auf dem Herzen. Er ist der festen Überzeugung, dass die Luzerner Polizei – besonders an der Front – über zu wenig Personal verfügt, um die hohen Anforderungen bewältigen zu können. «Die Politik hat stets mehr Personal versprochen, aber dieses Versprechen wurde bis heute nicht eingehalten. Das ärgert mich und bereitet mir Sorgen», enerviert er sich.

Dies, obwohl er nicht mehr betroffen ist. Der Mann wird künftig mit dem Bike in der Natur unterwegs sein und manchmal auch auf dem See mit einem Kanu, das er sich angeschafft hat. Und er wird sich seinen fünf Enkelkindern widmen, die zwischen vier und 16 Jahre alt sind. Letzteres steht auf der Tagesliste an zweiter Stelle.

Nach dem Interview will er den jüngsten Enkel besuchen und mit ihm dessen Geburtstag feiern. «Sind wir so weit?», fragt er nach dem zweistündigen Gespräch. Was soll man ihm antworten? Zuhören würde man ihm noch lange, doch wir wollen ihn nicht am ersten Tag als Rentner schon in Zeitnot bringen, die kommt noch von alleine.