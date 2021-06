Kanton Luzern Züchter und Hundeschulen sehen wegen der Pandemie einen Hundeboom – und sorgen sich Die Zahl der Hunde im Kanton Luzern ist jüngst angestiegen. Zur Zunahme geführt haben wohl auch Homeoffice und Isolation. Hundeexperten fürchten nach Ende der Pandemie nun, dass vielen der Vierbeiner zu viel wird. Roseline Troxler 08.06.2021, 05.00 Uhr

Einen treuen Vierbeiner in der Pandemie. Das wünschten sich offenbar viele Luzernerinnen und Luzerner. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden deutlich mehr Hunde aus dem Ausland in den Kanton Luzern importiert als im selben Zeitraum der Vorjahre – nämlich 90 (Vorjahr 50). Aktuell sind im Kanton Luzern 20'726 Hunde registriert.

Die Verteilung über den Kanton ist allerdings sehr unterschiedlich. Leben in der Stadt Luzern pro 100 Einwohner gerade einmal 2,8 Hunde, sind es bei Spitzenreiter Romoos 19,3 Vierbeiner.

Eine gestiegene Nachfrage nach Hunden bestätigen auch Züchterinnen und Hundeschulen im Kanton Luzern. Gaby und Markus Emmenegger betreiben in Neuenkirch eine Zucht für holländische Schäferhunde. Auf Anfrage sagt Gaby Emmenegger:

«Wir werden derzeit mit Anfragen überschwemmt.»

Sie züchtet seit rund zwanzig Jahren Hunde und hatte noch nie Absatzprobleme zu beklagen. Doch seit Ausbruch der Pandemie ist die Nachfrage nochmals merklich gestiegen, wie sie erzählt. Gleiches würden auch andere Züchter in ihrem Umfeld berichten, sie haben bis auf weiteres einen Anfragestopp. «Das Homeoffice verleitet wohl viele dazu, einen Hund zu haben.» Ausserdem habe sich die Freizeit vermehrt in die Natur verschoben, sagt sie zu möglichen Gründen.

Auch Hundeschule stellt eine Zunahme bei der Nachfrage fest

Auch Ingrid Blum aus Hämikon, welche die Hundeschule Fee führt, sagt: «Ich stelle eine Zunahme bei der Nachfrage an Kursen fest.» Die diplomierte tierpsychologische Beraterin und Hundeverhaltensspezialistin sieht wie Gaby Emmenegger einen direkten Zusammenhang zur Pandemie:

«Ein Hund bietet eine Art Schlüssel zur Aussenwelt und er kann einen Weg aus der Einsamkeit ebnen.»

Ingrid Blum, Spezialistin für Hundeverhalten, während eines Kurses im Wald auf dem Niesenberg in Boswil.

Bild: Eveline Beerkircher (31. Mai 2021)

Obwohl Hundeschulen und Züchter eine gestiegene Nachfrage feststellen, sagt der Luzerner Kantonstierarzt Martin Brügger: «Die Zahl der registrierten Hunde im Kanton Luzern ist etwas höher als im 2020, liegt aber im Bereich der allgemeinen Tendenz der Zahlen in den Vorjahren.» Eine ausserordentliche Zunahme sei in absoluten Zahlen bisher also nicht feststellbar. Dennoch meint Brügger in Bezug auf die Zahlen der gewerbsmässigen Importe. «Die Nachfrage nach Hunden ist offenbar gestiegen. Wir können aber nicht beurteilen, ob dies auch für private Importe gilt und ob die Zunahme der Nachfrage auch auf Hunde aus Schweizer Zucht zutrifft, da uns dazu keine Zahlen vorliegen.»

Von gewerbsmässigem Import ist die Rede, wenn die Hunde durch eine Organisation mit einer Handelsbewilligung eingeführt und hier interessierten Tierhaltern verkauft werden. «Dafür muss im Herkunftsland ein veterinärrechtliches Zeugnis ausgestellt werden, welches in elektronischer Form auch an den kantonalen Veterinärdienst geschickt wird», erklärt der Kantonstierarzt. Von Importen, welche durch eine Tierhalterin direkt abgewickelt werden, erfahre der Veterinärdienst in der Regel nichts. Gewisse Importe würden allerdings bei Tierschutzkontrollen zufällig entdeckt oder durch die Zollbehörden gemeldet, wenn Anforderungen nicht eingehalten werden, führt Martin Brügger aus. Für Hundeimporte gelten laut dem Kantonstierarzt strenge Auflagen. So ist etwa eine Impfung gegen Tollwut Pflicht und Hunde, die an Ohren oder Schwanz kupiert wurden, also denen Körperteile entfernt wurden, dürfen nicht eingeführt werden.

Wieder im Büro und keine Zeit für den Hund?

Ob ausserordentliche oder nur geringe Zunahme – Tierheime, Züchter und der Kantonstierarzt ersorgen nach einem Ende der Homeofficepflicht respektive deren Empfehlung, Folgen für die Vierbeiner. «Das Risiko besteht darin, dass bei einer Normalisierung der Lage, eine ausreichende Betreuung der Tiere nicht mehr gewährleistet ist», sagt Martin Brügger. Es werden vermutlich Hunde weggegeben, die meisten Vierbeiner kommen dann in ein Tierheim. Das Tierheim an der Ron in Root stellt zwar bisher keine Zunahme an sogenannten Verzichtshunden fest, Betriebsleiterin Petra Roos befürchtet aber, dass sich das ändert, wenn die Arbeitstätigkeit im Homeoffice abnimmt und Reisen wieder einfacher möglich sind:

«Tierbesitzer könnten künftig weniger Zeit für ihren Hund haben. Wird er dann zu lästig, versucht man, ihn selbst schnell zu verkaufen.»

Das passende Zuhause für einen Hund zu finden, sei anspruchsvoll, zeitintensiv und brauche Erfahrung und Wissen. «Womöglich wird der Hund erst in ein ungeeignetes Zuhause verkauft und kommt erst dann zu uns, wenn er nicht mehr verkäuflich ist.» Im Tierheim bezahlt man einen Verzichtsbeitrag für einen Abgabehund, was auf die Besitzer teilweise stossend wirke, so Roos. «Wir machen oft die Erfahrung, dass man die Verantwortung eines Tieres so schnell wie möglich abschieben will. Teilweise wird Druck auf uns ausgeübt», erzählt die Betriebsleiterin. Andere Erfahrungen macht Ingrid Blum in ihrer Hundeschule. «Jene Kundinnen und Kunden, die bei mir Kurse besuchen oder mich um eine Beratung gebeten haben, sind sich der Verantwortung bewusst. Ich konnte auch feststellen, dass sich Leute genau wegen der Pandemie und dem damit einhergehenden Homeoffice Gedanken machten, ob ein Hund für sie überhaupt in Frage käme.»

Bild: Eveline Beerkircher (31. Mai 2021)

Züchterin wählt Käufer mit Bedacht aus

Damit es möglichst nicht soweit kommt, dass ein Hund in ein Heim abgeschoben wird, schaut Züchterin Gaby Emmenegger sehr genau hin, bevor sie einen Hund verkauft. «Viele Interessenten erzählen mir, dass sie sich gerne draussen bewegen und in der Natur aktiv sind. Sie vergessen aber, dass ein junger Hund in den ersten zwei Jahren noch kaum auf lange Spaziergänge mitkommen kann.» Ausserdem sei das Besuchen einer Hundeschule aufwendig.

«Ob man einen Pudel oder einen Schäferhund hat, ein Hund stellt das Leben völlig auf den Kopf.»

Gaby Emmenegger rät Personen, die sich überlegen, einen Hund anzuschaffen, sich beim Züchter sehr genau zu informieren und bei diesem vorbeizuschauen. Entscheidend sei auch das soziale Umfeld, in welchem ein Hund aufgewachsen ist. Martin Brügger ergänzt: «Hundehalterinnen und Hundehalter müssen sich zuerst vergewissern, ob sie zeitlich, organisatorisch und finanziell in der Lage sind, einen Hund zu halten.» Zu Letzterem gehöre nicht nur der Kauf von Futter, sondern auch die Beschaffung von Hilfsmitteln wie Leinen sowie Kosten für den Tierarzt, die Ausbildung und die Betreuung bei Abwesenheit des Halters. Für Petra Roos bedarf ein Hund einer langfristigen Planung von 10 bis 15 Jahren. Und sie rät, einen Vierbeiner nie spontan zu kaufen: «Hunde sollten beim Anbieter vorgängig mehrmals besucht werden können.»