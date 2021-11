SBB auf Linie Zürich-Luzern unpünktlich

Luzern-Zürich-Konstanz 120 von 1740 Interregios sind unpünktlich – Kunden reklamieren vermehrt bei SBB Die SBB kämpfen mit einem Pünktlichkeitsproblem auf der Paradelinie Luzern-Rotkreuz-Zug mit täglich fast 19'000 Pendlerinnen und Pendlern. Sie räumen Probleme ein. Martin Messmer Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Freitagmorgen, 26. November, Bahnhof Zug: Der IR 70 von Zürich her kommend hat im Bahnhof Zug vier Minuten Verspätung. So wie Dutzende andere Züge der Linien IR 70 und 75 in diesem Monat auch. Bild: mme

«Der Interregio 70 nach Luzern hat zirka vier Minuten Verspätung. Grund dafür ist das Abwarten eines anderen Zuges»: So tönte es am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr aus den Lautsprechern auf dem Perron 4 im Bahnhof Zug. Ähnliche Durchsagen hören die Pendlerinnen und Pendler, welche mit den IR 70 Luzern-Zürich HB-Flughafen und IR 75 Luzern-Zürich-Konstanz verkehren, seit einigen Wochen immer wieder. Mal haben die Züge ein paar Minuten Verspätung, mal 20 Minuten.

Dieser IR 70 nach Luzern hatte 20 Minuten Verspätung. Bild: mme

Die SBB bestätigen auf Anfrage: «Auf diesen Linien verzeichnen wir tatsächlich mehr Verspätungen.» Konkret waren die Züge auf den beiden Linien im November bis Stand Mittwoch zu 93,1% pünktlich (bezogen auf die gesamte Linie und nicht nur auf den Abschnitt Zürich-Zug-Luzern). Oder in absoluten Zahlen: 1620 von 1740 verkehrten pünktlich, schreiben die SBB weiter. Umgekehrt ausgedrückt: 120 von 1740 Zügen im Zeitraum 1. November bis 24. November der Linien 70 und 75 waren unpünktlich.

SBB kämpfen gegen schlechte Pünktlichkeitswerte Die SBB messen ihre Pünktlichkeit mit der sogenannten Zugspünktlichkeit. Diese misst den prozentualen Anteil aller pünktlichen Züge. Ein Zug gilt laut SBB als pünktlich, wenn er am Zielbahnhof mit weniger als drei Minuten Verspätung eintrifft. Im Oktober betrug die Zugspünktlichkeit über das gesamte Netz 90,6%. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2020 betrug dieser Wert 92,6%. In einem Artikel von CH Media hatten die SBB angekündigt, welche Massnahmen sie ergreifen wollen, etwa differenzierte Angebote nach Wochentag, mehr Stopps in Agglomerationen, dichtere Takte, höhere Geschwindigkeiten oder andere Anschlüsse.

Die SBB begründen die für Pendlerinnen unerfreulichen Werte so: «Im November sind die Pünktlichkeitswerte allgemein tiefer, dies vor allem aufgrund der Witterungsverhältnisse (Nässe). Generell ist die Lage des Bahnsystems nach dem positiven Corona-Effekt auf die Pünktlichkeit wieder angespannter. Hauptgründe sind Baustellen (verspätete Streckenfreigaben) sowie die knappen Reserven im komplexen Bahnsystem.» Über die Situation ärgern sich nicht nur die Passagiere, sondern auch die SBB selber:

«Wir sind damit nicht zufrieden und entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden. Wir arbeiten intensiv und kontinuierlich daran, die Werte zu verbessern. Dazu analysieren wir jede Störung.»

Die Verspätungen auf der Paradelinie der SBB in der Zentralschweiz beschäftigen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundendienstes: «Unser Kundendienst hat tatsächlich ein höheres Aufkommen an Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden zu den Verspätungen auf diesen Linien», schreibt die Bahn auf Anfrage. Mit den IR 70 und 75 auf dem Abschnitt Zug-Rotkreuz-Luzern sind pro Werktag laut Angaben der SBB 18’500 Personen in beiden Richtungen unterwegs.

Pro Bahn hofft auf neuen SBB-Chef

Martin Stuber, Präsident der Bahnkundenorganisation Pro Bahn Zentralschweiz, sagt zur Pünktlichkeitssituation bei den IR 70 und 75: «Viel zu viele Verbindungen sind unpünktlich.» Aus seiner Sicht sei die schlechte Pünktlichkeit auch eine Nachwirkung der Ära des Ex-SBB-Chefs Andreas Meyer. «Er hat den Lokführermangel offensichtlich in Kauf genommen.» Dies führe natürlich zu Unpünktlichkeit. Und: Auch das IT-System Sopre für die Personalplanung sei ein «Flop», auch dies habe negative Folgen auf die Pünktlichkeit. «Zum Glück wird das System jetzt ersetzt, aber das wir noch seine Zeit dauern, bis es abgelöst ist.»

Zuversichtlich stimmt Stuber der Auftritt des neuen SBB-CEO Vincent Ducrot. «Er hat am Donnerstag wieder bekräftigt, wie wichtig ihm Pünktlichkeit und Fahrplanstabilität sind. Das nehme ich ihm ab, Ducrot ist ein Bähnler.» Nach dem Fahrplanwechsel werde man sehen, ob schon positive Auswirkungen auszumachen seien. Die mittelfristige Zukunft in der Zentralschweiz besorgt Stuber indes schwer: «Das Neubauprojekt Zimmerberg II und vor allem der Bau des Durchgangbahnhofes Luzern sind Operationen am offenen Herzen des Bahnbetriebes. Für die Übergangszeit bis zur Inbetriebnahme fordern wir die nötigen Kapazitäten und Massnahmen für Fahrplanstabilität.» Und dann betont Stuber noch, wie lange diese Übergangszeit dauern wird: «Zwei Jahrzehnte.»

