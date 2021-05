Luzern Zu viel oder zu wenig? Der neue Verteilschlüssel von Stadt und Kanton bei der Kulturförderung gibt zu reden Die Stadt Luzern beteiligt sich künftig stärker an den Subventionen der fünf grossen Kulturbetriebe. Dafür zahlt der Kanton weniger. Doch noch gibt es bei der Rolle des Kantons offene Fragen. Robert Knobel 05.05.2021, 05.00 Uhr

Ein Konzert am Lucerne Festival im KKL: Das Festival ist eines der fünf Subventionsbezüger des Zweckverbands Grosse Kulturbetriebe. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Fast 28 Millionen Franken an öffentlichen Subventionen erhalten die fünf grossen Luzerner Kulturbetriebe pro Jahr – namentlich das Luzerner Theater, das Sinfonieorchester, das Lucerne Festival, das Kunstmuseum und das Verkehrshaus. Heute zahlt der Kanton 70 Prozent dieser Summe, während die Stadt 30 Prozent beisteuert. Das soll sich aber bald ändern: Ab 2025 soll das Verhältnis 60 Prozent Kanton und 40 Prozent Stadt gelten. Darauf haben sich Stadt und Kanton im Rahmen des Zweckverbands Grosse Kulturbetriebe bereits 2019 geeinigt. Nun hat die Luzerner Regierung die entsprechende Änderung des Kulturförderungsgesetzes zuhanden des Parlaments verabschiedet. Diese sieht vor, den neuen Verteilschlüssel schrittweise einzuführen: Bereits 2023 soll der Anteil der Stadt etwas ansteigen, während der Kantonsanteil sinkt – bis dann 2025 das neue Verhältnis 60:40 erreicht ist.

Die Stadt Luzern wird sich künftig also stärker an der Subventionierung der Kulturbetriebe beteiligen, die ja allesamt in der Stadt angesiedelt sind. Entsprechend soll die Stadt künftig auch mehr Mitsprache haben. So soll sie künftig im Zweckverband gleich viele Delegierte haben wie der Kanton. Und der Vorsitz, der bisher immer beim Kanton lag, soll künftig mit der Stadt alternieren.

Hinterland und Entlebuch kritisieren Bevorzugung der Stadt

Der neue Verteilschlüssel ist nicht ganz unumstritten, wie die Antworten auf die Vernehmlassung zur Änderung des Kulturförderungsgesetzes zeigen. So waren insbesondere viele Gemeinden aus dem Luzerner Hinterland und dem Entlebuch nicht einverstanden, dass der Kanton weiterhin mehr an die Kulturbetriebe zahlen muss als die Stadt. Da der Hauptnutzen vorwiegend in der Stadt anfalle, müsste sie auch mindestens die Hälfte der Kosten tragen. Die Kantonsregierung argumentiert allerdings, dass dies unter dem Strich durchaus der Fall sei. Denn zusätzlich zu ihrem 40-Prozent-Anteil trage die Stadt weitere Kosten für den baulichen Unterhalt sowie für Investitionen der Kulturbetriebe. So gesehen sei die neue Regelung durchaus ausgeglichen.

Andere Rückmeldungen, vor allem von Parteien und Kulturinstitutionen, kritisieren gerade das Gegenteil – nämlich, dass der Kanton mit dem neuen Verteilschlüssel weniger Geld für die Kultur zur Verfügung stellt. Den eingesparten Betrag von rund 2,9 Millionen Franken müsse der Kanton wenigstens anderswo wieder in die Kultur investieren. Ob der Kanton dieser Forderung nachkommt, ist noch offen. Im Moment ist vorgesehen, dass der eingesparte Betrag zurück in den allgemeinen Finanzhaushalt fliesst.

Offene Baustelle: Kulturförderung in den Luzerner Gemeinden

Allerdings könnte es sein, dass der Kanton dann doch zusätzliche Mittel in die Kulturförderung steckt. Zurzeit wird nämlich mit den Gemeinden über die Förderung von lokalen Kulturprojekten und -institutionen verhandelt. Ein neues Unterstützungsmodell soll die bisherige Regionalkonferenz Kultur (RKK) ablösen. Die RKK wird von den Gemeinden der Agglomeration Luzern gemeinsam finanziert und unterstützt kleine und mittelgrosse Kulturinstitutionen sowie Einzelprojekte, darunter zum Beispiel das Kleintheater Luzern und die Zwischenbühne Horw. Nachdem immer mehr Gemeinden die RKK verlassen haben, braucht es ein neues Fördermodell für die regionale Kultur. Möglich ist, dass sich der Kanton daran beteiligen wird. Klarheit herrschen wird frühestens Ende 2021.

Das neue Theater verursacht höhere Betriebskosten

Mehr Geld wird es längerfristig auch für den oben genannten Zweckverband Grosse Kulturbetriebe brauchen. Verantwortlich dafür ist das Luzerner Theater. Wenn dessen Neubau einmal steht, wird das Theater rund 10 Prozent höhere Betriebskosten haben. Daher soll ab 2028 der Gesamttopf des Zweckverbands von 28 auf etwa 30,6 Millionen Franken erhöht werden. Entsprechend erhöhen sich auch die anteilsmässigen Beiträge von Stadt und Kanton. Die Kantonsregierung hat bereits erklärt, dass sie mit dieser Erhöhung der Beiträge im Hinblick auf das neue Theater einverstanden ist. Zu klären sei indessen noch, wer die Unterhaltskosten des neuen Theatergebäudes übernimmt. Tendenziell sei dies aber eher Aufgabe der Stadt als Bauherrin des Theaters, so der Regierungsrat.