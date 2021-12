Luzern Zwei junge Winzer übernehmen das Weingut Ottiger in Kastanienbaum Bei Weinbau Ottiger in Kastanienbaum bei Luzern gibt es einen Inhaberwechsel: Toni Ottiger geht in Pension und übergibt das Weingut an Kevin Studer und Denis Koch. 09.12.2021, 20.37 Uhr

Toni Ottiger mit den neuen Inhabern seines Weinguts Kevin Studer und Denis Koch. Bild: zvg

Seit 1981 baut Toni Ottiger auf der Horwer Halbinsel bei Luzern elf Rebsorten auf sieben Hektaren Land an. Nun geht der Winzer in Pension und übergibt Weinbau Ottiger per Januar 2022 in die Hände zwei junger Männer, die beide ihre Ausbildung schon im Betrieb absolivert haben, wie einer Mitteilung desselben zu entnehmen ist.

Kevin Studer Bild: zvg

Der gelernte Koch Kevin Studer hat seine Ausbildung zum Winzer vor zehn Jahren abgeschlossen und sich in Deutschland zum Weinbautechniker weiterbilden lassen. Er vertiefte gemäss Mitteilung seine Berufserfahrung ebenso in Neuseeland, Südafrika und Österreich. Denis Koch, der Zweite im Bunde, arbeitet seit seiner Zweitausbildung zum Winzer auf Ottigers Weingut. Als gelernter Landschaftsgärtner habe er, so die Mitteilung, schon früh seine Liebe zur Arbeit in der Natur entdeckt.

Denis Koch Bild: zvg

«Mit ihrem fundierten Knowhow und den vielfältigen Erfahrungen, mit ihrer Leidenschaft und Innovationsgeist haben die neuen Inhaber das Rüstzeug, um Weinbau Ottiger im Sinne von Toni Ottiger weiterzuführen und das Unternehmen voranzubringen», steht in der Mitteilung weiter geschrieben. Auf der bestehenden soliden Basis werde eine gezielte Weiterentwicklung stattfinden. «Ich bin sicher, dass es Kevin und Denis gelingen wird, ihre Ideen erfolgreich umzusetzen», lässt sich Toni Ottiger in der Mitteilung zitieren. Studer und Koch teilen die Werte, für die Weinbau Ottiger seit vielen Jahren steht. Sie freuen sich gemäss Mitteilung auf die neue Herausforderung und gönnen Toni Ottiger den Ruhestand: «Er hat nun Zeit, sich seinen Interessen und Leidenschaften zu widmen: spannende Reisen und gute Weine in bester Gesellschaft. Das hat er sich mehr als verdient.» (lil)