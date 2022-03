Autounfälle in Dierikon und Eschenbach: zwei verletzte Personen

Kanton Luzern Zwei Personen bei zwei Auffahrunfällen in Eschenbach und Dierikon verletzt In Eschenbach ereigneten sich zwei Unfälle mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Spital eingeliefert werden. 18.03.2022, 17.06 Uhr

Am Donnerstag etwa um 14.15 Uhr fuhr ein Personenwagen mit angekoppeltem Sachentransportanhänger auf der Rothenburgstrasse von Rothenburg her in Richtung Eschenbach. Im Gebiet Lütigen beabsichtigte der Fahrer nach links abzubiegen. Die Autofahrerin dahinter nahm dies zu spät war und prallte gegen den Sachentransportanhänger, wie die Luzerner Polizei mitteilt.