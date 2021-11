Luzern Zwei Schwestern machen sich für das Bier stark Petra und Cindy Elsenbast sind Diplom-Biersommeliers. Am Samstag treten sie zur Schweizer Meisterschaft im Bierhübeli in Bern an. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Petra (links) und Cindy Elsenbast in der Bar Bierliebe & Friends. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. November 2021)

Zum Feierabendbier reservieren Petra (48) und Cindy (43) Elsenbast einen Tisch in der Bar Bierliebe & Friends in Luzern. Die Schwestern bestellen je einen Bier-Flight, vier Biere à ein Deziliter auf einem Holzbrett. Dafür stehen zwölf Biere zur Auswahl.

Die Luzernerinnen haben im Oktober in Bayern den zweiwöchigen Lehrgang bei Doemens «Diplom-Biersommelier» besucht und erfolgreich abgeschlossen. Warum? «Weil wir beide gerne Bier trinken, schon immer. Wir wuchsen in Luzern auf und waren Eichhofkinder, es gab ja nichts anderes in der Stadt. Darüber hinaus interessieren wir uns sehr für die Bierkultur. Beim Lehrgang haben wir auch viel Neues gelernt. Dieses Wissen wollen wir einsetzen», beschreibt Petra ihre Motivation für die Teilnahme an dem Kurs.

Die Brauanlage ist zu Hause bereit

In den zwei Wochen mussten sie richtig Gas geben. Es galt, sich in jeweils zehn Lektionen pro Tag, in Themen wie Geschichte, Rohstoffe, Lagerung, Transport, Gesundheit, Bier und Food-Pairing zu vertiefen und selbstredend wurde auch ein Bier gebraut. Das haben sich die Luzernerinnen natürlich auch längst vorgenommen. Die 25-Liter-Brauanlage haben sie sich beschafft, in Bälde wollen sie auch mit Brauen starten. Dann können sie ihren Bierkeller mit der eigenen Marke ergänzen.

Die Begeisterung für das Bier dringt beim Gespräch mit der Lehrerin Petra und der Buchhalterin Cindy immer wieder an die Oberfläche. Cindy, die beruflich für einige Jahre in England und später an der Ostküste der USA lebte, war und ist vom Stellenwert, den das Bier in diesen Regionen geniesst, beeindruckt. Etwas, was sie in der Schweiz vermisst. «Das Coole am Bier ist, dass es nur aus vier Rohstoffen hergestellt wird und durch wenige Veränderungen im Brauprozess so unterschiedliche Charaktere und Eigenschaften entwickelt. Das ist verrückt. Deshalb finde ich, dass es eigentlich mehr Respekt verdient», so ihr Argument.

Petra spricht gar von einer Mission, die sie verfolgen:

«Wir wollen uns dafür starkmachen, dass das Bier bei uns in der Schweiz eine ähnlich hohe Wertschätzung erfährt wie der Wein.»

Bier sei für manche Leute und auch in vielen Getränkekarten nur Gross, Klein, Hell oder Dunkel, mit oder ohne Alkohol. «Aber Bier ist viel mehr», sagt sie. «Es gibt welches, das 15 Monate in Barrique-Fässern gelagert wird und einen Alkoholanteil von 13 Prozent und mehr aufweist. Das steht einem Wein in nichts nach. So etwas kippt man sich auch nicht einfach hinter die Binde», gibt die Sekundarlehrerin ein Beispiel.

Für jede Person und jede Situation das passende Bier

Ausserdem ist sie überzeugt, dass es für jede Person – insbesondere auch für jede Frau – und für jede Situation das passende Bier gibt. Wobei die beiden keineswegs nur für ausgefallene Biere mit speziellen Noten und Geschmäckern schwärmen. An Spielen des FCL, wo sie oft anzutreffen sind, trinken sie, was gezapft wird. «Das sind dann die Situationen, zu denen das Lagerbier aus dem Becher passt», erklärt Cindy, die zu einem Essen gerne auch ein Glas Wein trinkt, während Petra den Hopfen der Traube in jedem Fall vorzieht.

Mit dem Feierabendbier und dem Philosophieren geben sich die Frauen aber nicht zufrieden. Sie sind beide im Organisationskomitee des Luzerner Bierfestivals, wo ausschliesslich kleinere Schweizer Brauereien zugegen sind. Wie die Diplom-Biersommeliers ihre Botschaft und ihr Wissen in Zukunft an die Leute bringen wollen, geben sie noch nicht preis. «Wir haben uns schon viel ausgedacht, aber zuerst konzentrieren wir uns jetzt auf die Schweizer Meisterschaft der Biersommeliers», sagt Petra.

An diesem Wettbewerb, der am 20. November im Bierhübeli in Bern stattfindet, kämpfen 21 Männer und sieben Frauen aus der ganzen Schweiz um den Schweizer-Meister-Titel und um einen Platz in der Nationalmannschaft, wie dem Programm der SM zu entnehmen ist.