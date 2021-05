Luzern Zwei Verletzte nach Bremsmanöver eines Busses – Polizei sucht Zeugen Um eine Kollision mit einem Auto zu verhindern, musste ein VBL-Chauffeur auf der Pilatusstrasse vollbremsen. Zwei Passagiere verletzten sich, eine davon wurde ins Spital gefahren. 07.05.2021, 14.14 Uhr

(lil) Am Donnerstag um 17.55 Uhr war ein Gelenktrolleybus der VBL vom Bahnhofplatz her auf der rechten Fahrspur der Pilatusstrasse Richtung Viktoriaplatz. Als sich der Bus der rechts einmündenden Theaterstrasse näherte, schreibt die Luzerner Polizei, soll ein unbekannter entgegenkommender Personenwagen von der Pilatusstrasse her nach links in die Theaterstrasse abgebogen sein. Um eine Kollision zu verhindern, trat der Buschauffeur auf die Bremse.