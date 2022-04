Rotseefähre ist jetzt auch ein EnergieTatOrt

Prävention Pro Schulklasse ein bis zwei Opfer: Verein und Politikerinnen lancieren Offensive gegen sexuellen Missbrauch

Fachpersonen bemängeln die Missbrauchsprävention an Schweizer Schulen. Der Verein «Hände weg. Stopp Kindesmissbrauch» gibt Gegensteuer – und will mit Politikerinnen und Politikern in der ganzen Schweiz zusammenspannen.