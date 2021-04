Interview Luzerner Ärztegesellschaft freut sich über Impfstart in den Praxen, übt aber auch Kritik: «Die Vergütung ist kein Zeichen der Wertschätzung» Ueli Zihlmann, Geschäftsleiter der Luzerner Ärztegesellschaft, äussert sich im Interview über den Impfstart in Luzerner Hausarztpraxen, die hohen Auflagen für die Ärzte und den Ablauf. Roseline Troxler 13.04.2021, 05.00 Uhr

Während in Nachbarkantonen Hausärztinnen und Hausärzte seit Wochen Coronaimpfungen vornehmen, mussten sie im Kanton Luzern noch zuwarten. Ursprünglich war von einem Impfstart in den Praxen Ende Februar bis Anfang März die Rede. Nun soll es am 26. April 2021 – also deutlich später – so weit sein. Dies hat der Kanton Luzern letzte Woche kommuniziert. Das stimmt Ueli Zihlmann, Geschäftsleiter der Luzerner Ärztegesellschaft, positiv.

Ueli Zihlmann, Geschäftsleiter der Luzerner Ärztegesellschaft. Bild: PD

Was halten Sie vom Entscheid des Kantons Luzern, dass Ende Monat die Impfkampagne in ausgewählten Arztpraxen starten soll?

Ueli Zihlmann: Wir sind sehr froh, dass der Kanton nun endlich einen konkreten Starttermin kommuniziert hat. Wir haben unsere Bereitschaft bereits vor dem Impfstart Ende 2020 signalisiert. Wir hatten aber gehofft, dass nicht erst wenige Praxen zum Zug kommen.

In einer von Ihnen initiierten Umfrage haben 90 Hausarzt- und Spezialpraxen Interesse bekundet, Covid-Impfungen durchzuführen. Die Bereitschaft ist also seitens Ärzteschaft vorhanden.

Das ist definitiv so. Und zwar, weil die Hausärzte an ihre Patientinnen und Patienten denken. Viele Risikopersonen haben seit Monaten kaum das Haus verlassen. Sie möchten nun nicht für die Impfung im Impfzentrum in Luzern ein Risiko oder lange Wege auf sich nehmen und viele Fragen beantworten. Diese Personen möchten sich durch den Arzt ihres Vertrauens impfen lassen, welcher ihren gesundheitlichen Hintergrund kennt. Kommt hinzu, dass die Risikopersonen laut Prioritätenliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG) schon längst geimpft sein sollten.

Welches sind die grössten Herausforderungen für die Arztpraxen, die impfen möchten?

Das Handling mit dem Moderna-Impfstoff ist machbar, aber aufwendig. Mindestens 50 Dosen müssen innert 25 Arbeitstagen verimpft werden. Ist einmal eine Ampulle geöffnet, müssen diese zehn Dosen innerhalb von sechs Stunden verimpft sein. Das Problem ist nicht der Impfstich, da haben die Hausärzte grosse Erfahrung, sondern die Organisation und der administrative Ablauf nebst der Sprechstunde. Die Geimpften müssen ausserdem überwacht werden, was wegen der Coronaschutzmassnahmen viel Platz beansprucht. Die Auflagen des BAG, auch betreffend der Kühlung und Lagerung, sind bei den Covid-Impfungen zudem viel höher als bei anderen Impfungen.



Die Ärztinnen und Ärzte erhalten pro Coronaimpfung 24.50 Franken. Rechnet sich das bei diesem grossen Aufwand überhaupt?

Nein. Die Vergütung ist nicht kostendeckend und kein Zeichen der Wertschätzung! Mit dem Betrag lassen sich nicht einmal die Kosten für die Administration decken. Eine wiederholte Intervention betreffend Vergütung war sowohl auf Bundesebene als auch beim Luzerner Regierungsrat bisher leider ergebnislos. Dennoch möchten die Hausärzte einen Beitrag leisten, damit möglichst rasch alle ihre Hochrisikopatienten geimpft werden, welche kein Impfzentrum besuchen möchten und können.



Wird das Impfen in den Hausarztpraxen mit einer Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs einfacher?

Mit Blick auf das Handling definitiv. Doch auch bei diesem Impfstoff wird es viele Auflagen geben. Ein grosses Problem sehe ich ausserdem in der Administration. Zum einen geht es um die Anmeldung der Patienten, aber vor allem auch ums Weiterleiten der Daten an den Kanton und das Bundesamt für Gesundheit. In anderen Ländern wird das Impfen sogar mit Tierärzten beschleunigt, in der Schweiz hingegen bremsen wir uns mit Vorschriften und einer unsäglichen Bürokratie.



Wie wählt der Kanton aus, welche Praxen mit dem Impfen beginnen?

Ärzte, welche den Moderna-Impfstoff verimpfen möchten, konnten sich mit ihrer Praxis beim Kanton Luzern bewerben. Dann werden die Auflagen geprüft und der Kanton wählt die Praxen in Absprache mit dem Verein Luzerner Hausärzte aus. Mit den angekündigten grösseren Liefermengen hoffen wir sehr, dass diese Selektion von nur wenigen Praxen von kurzer Dauer ist.